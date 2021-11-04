تعرف على الوظائف الأكثر طلبًا خلال 2021

يبحث الكثير عن الوظائف من أجل كسب لقمة العيش والحصول على الاستقرار الاجتماعي، حيث يلقى البعض بالسير الذاتية في كل أماكن العمل.

ويمكن أن يكون العثور على وظيفة مهمة صعبة وشاقة، حتى مع التعليم والمهارات والخبرة ذات الصلة، ولكن على الرغم من أن هذا هو الحال ، يمكنك تحسين فرصك من خلال معرفة الوضع الحالي لسوق العمل - بدءًا من من يقوم بالتوظيف إلى مقدار المنافسة الموجودة على المنصب الذي تريده.

توصلت دراسة جديدة نشرها موقع " best life online" إلى أن هذه هي الوظائف التي يبحث عنها الأشخاص في أغلب الأحيان في عام 2021.

مدير مشروع:

وفقًا لموقع موارد الوظائف Glassdoor، مديرو المشاريع مسئولون عن التخطيط والإشراف على المشاريع لضمان اكتمالها في الوقت المناسب وفي حدود الميزانية الموضوعة.

كما يقول المحترفون بهذا العنوان يخططون ويعينون موارد المشروع، ويعدون الميزانيات، ويرصدون التقدم، ويبقون أصحاب المصلحة على اطلاع طوال المشروع، فلابد من أن يتميزوا يروح الفريق والإنجاز.

بالإضافة إلى كونه الوظيفة العاشرة الأكثر طلبًا في العالم في الوقت الحالي، فإن مدير المشروع لديه أعلى متوسط ​​راتب لأي وظيفة في هذه القائمة عند 74،041 دولار، وفقًا لموقع موارد الوظائف في الواقع.

سائق:

في حين أن مصطلح السائق غامض إلى حد ما لأن هذا قد يعني أي شيء من سائق سيارة أجرة إلى سائق توصيل إلى سائق شخصي، فإن متوسط ​​الأجر بالساعة للوظائف التي تحمل لقب سائق هو 15.78 دولار، ولابد أن يتميز طالب هذه المهنة على اليقظة والصحة الجسدية الجيدة.

موظف إدخال بيانات:

إذا كان لديك اهتمام دقيق بالتفاصيل وكنت سريعًا بأصابعك عندما يتعلق الأمر بمهاراتك في الكتابة، فيمكن أن يكون إدخال البيانات وظيفة مثالية مناسبة لك.

في حين أن العديد من هذه الوظائف تدفع بالساعة، يقول الخبراء إن متوسط ​​الراتب لموظف إدخال البيانات في العالم يبلغ حوالي 32419 دولارًا شهريًا.

عامل مستودع:

عامل المستودع العام هو منصب على مستوى الدخول، حيث يدفع عادةً بالساعة، فمتوسط ​​سعر الساعة في العالم الآن هو 13.06 دولار.

ممرضة:

كونك ممرضة هي واحدة من أنبل المهن التي يمكن للمرء الحصول عليها، كما يمكن أن يكون مرهقًا للغاية ومرهقًا جسديًا.

تراوح الأجور بشكل كبير اعتمادًا على الدولة، فأعلى متوسط ​​راتب "113،240 دولار"، وفقًا لبيانات من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ، تم جمعها بواسطة Nurse.org .

خدمة العملاء:

يمكن أن تعني وظائف خدمة العملاء كل شيء بدءًا من الرد على الهواتف وحتى التفاعلات وجهًا لوجه مع العملاء، فوفقًا لـ Glassdoor، فمتوسط ​​الراتب الوطني لوظائف خدمة العملاء هو 36،025 دولارًا.

موظف الاستقبال:

إذا كان لديك وسيلة تواصل جيدة مع الناس، فقد تبحث عن وظيفة استقبال، وهي ثاني أكثر الوظائف المطلوبة في العالم، فمتوسط ​​الراتب في العالم لموظفين الاستقبال هو 37850 دولارًا.