الخميس 04 نوفمبر 2021
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سياسي

برلمانى: إطلاق مصر جواز السفر الصحى والتعامل به بالداخل والخارج خطوة متقدمة

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

قال النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن خطوة إطلاق جواز السفر الصحي المصري بديلا عن شهادات "كيو آر كود" الورقية خطوة هامة، في إطار التعامل مع فيروس كورونا وإثبات أن صاحبه تلقى اللقاح المضاد للفيروس. 

وأشار المغازي في بيان له اليوم، إلى إعلان وزارة الصحة والسكان، إطلاق تطبيق جواز السفر الصحى، ليصبح متوفرًا على الهواتف الذكية، ولاستخدامه فى السفر، وكذلك فى الأغراض الداخلية محليًا . 

وأضاف رئيس لجنة الشئون العربية، أن إطلاق جواز السفر الصحي في مصر، ليس خطوة هامة فقط، ولكنه خطوة متقدمة للغاية وتسهل على جميع المصريين بالداخل إثبات تلقيهم اللقاح، خاصة بعدما أثبتت مختلف الدراسات الصحية، أن تناول اللقاح هو الضمانة الوحيدة للنجاة من فيروس كورونا وتعزز المناعة المجتمعية. 

وشدد المغازي أن التطبيق سيكشف ما إذا كان المواطن حاصل على اللقاح من عدمه، وسيكون مزود بـ"كيو أر كود"، ويقرأ في جميع مطارات العالم. وشدد بدوي، أن ذلك يتزامن مع إطلاق مصر حملة واسعة لتلقي لقاح كورونا والتشديد على إعطاء اللقاح لنحو 40% من السكان قبل نهاية العام الجاري.

النائب يسري المغازي لجنة الشؤون العربية مجلس النواب جواز السفر الصحي كيو آر كود فيروس كورونا

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