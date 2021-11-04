الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«التأديبية» تحيل مسئولًا للمعاش زوّر شهادة مرضية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجازاة م.م مستشار (ب) بالإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالإحالة للمعاش، وخصمت أجر ١٥ يومًا من راتب كلًا من أ.إ  باحث ثالث شئون وظيفية بإدارة الإجازات بذات الجهة، ه.ح مدير إدارة الإجازات بذات الجهة، لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي باستعمال الأول شهادة مرضية مزورة تفيد بمرضه مما مكنه من صرف مبلغ ٩ آلاف جنيه لمدة شهر دون وجه حق.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، استعمل شهادة طبية منسوب صدورها لمستشفى باب الشعرية الجامعى التابعة لجامعة الأزهر بتقديمها إلى جهة عمله بغرض احتساب شهر إجازة مرضية على خلاف الحقيقة وصرف مبلغ 9151،70 جنيه بدون وجه حق، وانقطع عن العمل الفترة المشار اليها بدون سند قانونى أو عذر مقبول وادعائه المرض .

كما نسبت للثانى، تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن الإجازة المرضية المقدمة من الأول مما أدى إلى احتساب الفترة من 19/2/2019 وحتى 21/3/2019 إجازة مرضية للمذكور وصرفه مبلغ 9151،70 جنيه بدون وجه حق .

وأهملت المحالة الثالثة، فى مراجعة أعمال المخالف الثانى مما أدى إلى ترديه فى المخالفة المنسوب إليه ارتكابها.

وثبتت المخالفة في شأن المحال الأول وتزويره للشهادة الطبية مما يثبت المخالفة في شأن المحالين الثانى والثالث. وفضلا عن ذلك فقد أقر المحال الثانى فى التحقيقات بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لاعتماد هذه الإجازة وقام باعتمادها على الرغم من عدم صدورها عن المجلس الطبى المختص، كما لم يحاول التحقق من مدى صحة هذه الشهادة وصدورها بالفعل عن مستشفى باب الشعرية الجامعى. وباعتبار أن المحالة الثالثة هى المكلفة بالإشراف على أعمال المحال الثانى، فإن ارتكابه للمخالفة للمنسوبة إليه يشكل فى ذات الوقت إهمالا فى مباشرتها في أعمال وظيفتها، بما يجعل المخالفة المنسوبة إليها ثابتة فى شأنها ثبوتا يقينيا.

المحكمة التأديبية مستشار التفتيش المركزي للتنظيم والإدارة شهادة مرضية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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