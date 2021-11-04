الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

جولة ميدانية لوفد الأزهر بنيجيريا لتفقد مدارس ومعاهد المدينة

وفد في مشيخة الأزهر
وفد في مشيخة الأزهر

أجرى وفد الأزهر الشريف جولة ميدانية بمدينة كانو النيجيرية التقى خلالها مجموعة من الشخصيات على رأسها أمير الولاية، كما التقى الحاج أمينو أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في الغرب الإفريقي، حيث تناول اللقاء الذي حضره د. نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، السفير المصري إيهاب عوض، د. سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، د. نهلة الصعيدي عميد العلوم الإسلامية ورئيس مركز تطوير الوافدين، محمد يس مدير عام الإدارة العامة للبعوث بالمجمع، عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالقضايا الإفريقية.
وحرص الحاج أمينو على لقاء الوفد الأزهري للإعراب عن سعادته وتقديره للدور المصري عمومًا في قارة إفريقيا، ودور الأزهر الشريف بوجه خاص، في نشر قيم المودة والسلام والتعليم الوسطي الصحيح.
كما تناول اللقاء حاجة القارة الإفريقية إلى جهود الأزهر الشريف في نشر الثقافة والمعرفة والوسطية، من خلال مبعوثيه لنشر الوسطية والاعتدال، والعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض الناس، وكذلك الدور المهم الذي يقوم به سفراء الأزهر الشريف من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، والدورات التدريبية التي ينظمها الأزهر الشريف للأئمة والوعاظ من دول العالم المختلفة.
كما شملت الجولة أيضًا زيارة مدرسة أم المؤمنين عائشة وإقامة ندوة تثقيفية بها، كما تفقد الوفد المعهد الأزهري بكانو وتحدث مع الطلاب واستمع إلى إدارة المعهد واحتياجاتها لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.

 

 

وفد الأزهر الشريف سلامة داوود نهلة الصعيدي جولة ميدانية مجمع البحوث الإسلامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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