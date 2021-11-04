الخميس 04 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

آخر قراءة كتبها الدكتور الراحل شاكر عبدالحميد عن رواية «كيميا»

الدكتور شاكر عبد
الدكتور شاكر عبد الحميد

تنشر مجلة فصول في عددها الصادر حديثًا مقالًا للدكتور شاكر عبدالحميد جاء تحت عنوان «حلم الفراشة ونداءات الوجود الغامضة.. قراءة في رواية كيميا» تأليف الروائي وليد علاء الدين.

وفي توضيح عن المقال، قال الدكتور حسين حمودة رئيس تحرير مجلة «فصول» على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مقالة الراحل الرائع، الدكتور شاكر عبدالحميد، التي تضمنها هذا العدد الجديد من مجلة "فصول"، تحت عنوان (حلم الفراشة ونداءات الوجود الغامضة، قراءة في رواية"كيميا"  لوليد علاء الدين) .. هذه المقالة كان قد قدّمها لي قبيل رحيله، وتعتبر هذه المقالة آخر ما كتب الراحل الكبير ووزير الثقافة السبق شاكر عبدالحميد».

أما عن الدكتور شاكر عبدالحميد فقد ولد في (20 يونيو 1952 - 18 مارس 2021) وزير الثقافة المصرية الأسبق. ولد في أسيوط بصعيد مصر، عمل أميناً عاماً للمجلس الأعلى للثقافة، ثم تولى منصب وزير الثقافة بوزارة كمال الجنزوري في ديسمبر 2011، وهو أستاذ لعلم نفس الإبداع - أكاديمية الفنون المصرية. توفي بعد أسبوع من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

تولى الدكتور شاكر عبدالحميد وزارة الثقافة في حكومة كمال الجنزورى وأدى اليمين الدستوري بتاريخ 7 ديسمبر 2011، وكان قبلها قد عمل مديرًا لبرنامج تربية الموهوبين بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي (مملكة البحرين / 2005 - 2011) ويعمل حاليًا أستاذًا لعلم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون بمصر، وعمل سابقًا نائبًا لرئيس الأكاديمية في الفترة 2003 – 2005، وشغل سابقًا منصب عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بمصر، وهو متخصص في دراسات الإبداع الفني والتذوق الفني لدى الأطفال والكبار وله مساهمات في النقد الأدبي والتشكيلي أيضًا، كما عمل أستاذًا بجامعة الخليج العربي- مملكة البحرين (كلية الدراسات العليا، مديرًا لبرنامج تربية الموهوبين).

حصل الدكتور شاكر عبدالحميد على عدد من الجوائز منها جائزة شومان للعلماء العرب الشبان في العلوم الإنسانية والتي تقدمها مؤسسة عبدالحميد شومان بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 1990، وجائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية – مصر – 2003، وجائزة الشيخ زايد للكتاب في مجال الفنون -2012 عن كتاب الفن والعرابة.

الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد الروائي وليد علاء الدين رواية كيميا العددالجديد من مجلة فصول

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخديو إسماعيل المفترى عليه

الأكثر قراءة

كواليس جلسة الحسم بين مرتضى ووزير الرياضة لتنفيذ حكم عودته لرئاسة الزمالك

«حار نهارًا لطيف ليلًا».. درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

تضارب في أقوال «دبور الإسماعيلية» أمام النيابة بعد مواجهته بوالدته وشقيقته

«تفجير الأبواب المصفحة».. سر نجاح عملية إنقاذ «رهائن الفيوم»

وزير الخارجية الأردني يلتقى وفد البرلمان الأوروبى للعلاقات مع دول المشرق

مصدر بالأزهر يكشف أعداد المحولين من التربية والتعليم للدراسة بقطاع المعاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الطويل

مثلث الرعب.. الميديا والحب وكرة القدم

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "25".. دعوات وقف العنف

خالد عكاشة

هل تمثل الطاقة النووية حلًا آمنًا؟

ماجد حبته

هل اقترب تحرير إثيوبيا؟

د. بهي الدين مرسي

علمى ولّا أدبى؟

د.محمد شادي

جلاسكو والنهاية المأساوية للعالم

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. فى كل مكان

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحذر من السفر إلى إثيوبيا

سفير أمريكا الجديد فى إسرائيل يتعهد بدعم اتفاقيات التطبيع

جنود الاحتلال يقتحمون قبة الصخرة خلال أعمال صيانة ويهددون موظفًا بالاعتقال