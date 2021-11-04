الخميس 04 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 3 مراكز دروس خصوصية ببنى سويف

غلق مراكز دروس خصوصية
غلق مراكز دروس خصوصية

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، اليوم الخميس، برئاسة المحاسب هاني الجويلي، حملاتها المكثفة على الأماكن المغلقة، خاصة مراكز الدروس الخصوصية، وذلك بالتنسيق مع التربية والتعليم والجهات المعنية ، لتطبيق قرارات وزارة التربية والتعليم، ومتابعة تطبيق  الإجراءات الاحترازية التي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء، ضمن الخطة الشاملة لمجابهة تداعيات كورونا.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء حيال مخالفات الإجراءات الاحترازية في مجابهة تداعيات فيروس كورونا، مع تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على أماكن تجمع المواطنين، خاصة الأسواق والأماكن المغلقة، والتأكيد على الالتزام بإجراءات التباعد والوسائل والإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وأسفرت الحملات، خلال أسبوع ،عن غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية و2 أكاديمية للكورسات، وتدريب تنمية بدون ترخيص وعدم اتخاذ كافة إجراءات احترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، تم التحرك والتوجه برفقة لجنة مشكلة لهذا الشأن، وتم  تحرير محاضر بالوقعة وتم تشميع المراكز والأكاديميات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين

يتواجد بالحملات كل من أحمد دهشان، رئيس حماية المستهلك ببني سويف،  والدكتور محمد عاشور، وكيل الإدارة التعليمية، ونواب رئيس المدينة ومدير الشئون القانونية بالوحدة ومسئول رخص المحلات.

حماية المستهلك بني سويف الدروس الخصوصية المواطنين وزارة التربية والتعليم فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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