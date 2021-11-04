تنفيذ 3419 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة ببورسعيد

كلف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة بعقد اجتماع لمتابعة أعمال إزالة التعديات بمحافظة بورسعيد، وذلك في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من كافة التعديات على الأراضى وأملاك الدولة خلال 6 أشهر، جاء ذلك بحضور رؤساء الأحياء والأجهزة المعنية.

واستعرض نائب المحافظ والسكرتير العام بيانات ونتائج أعمال الإزالات على أملاك الدولة، كما تم وضع حلول مناسبة لإزالة كافة المعوقات لإزالة التعديات وتقديم مقترحات جذرية لازالة التعديات على أملاك الدولة.

وأشار نائب المحافظ إلى أنه تم تنفيذ ٣٤١٩ قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة حتى الآن ومتبقى ٣١٢ قرارا، بإجمالي ٣٧٣١ قرار إزالة، مؤكدين أنه سيتم عقد اجتماع دوري كل سبع ايام وتشكيل لجنة لمتابعة التعديات المتبقية على أملاك الدولة، وذلك بناءً على توجيهات محافظ بورسعيد لسرعة الانتهاء من كافة قرارات الإزالة المتبقية، مشيرا إلى أنه لا مجال لعودة التعديات مرة أخرى بعد القرارات التى أصدرتها القيادة السياسية لاسترداد أملاك الدولة و منع ظاهرة التعدي مرة أخرى على ممتلكات الدولة.