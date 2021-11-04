تعاون بين «التضامن» والجمعيات الأهلية لتوفير 5 آلاف فرصة عمل

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع 18 بروتوكول تعاون بين برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادى التابع للوزارة ومؤسسات المجتمع المدني، لإقامة مشروعات ووحدات إنتاجية وسلاسل القيمة، بالإضافة إلى التدريب المهني والتوظيف، بميزانية تزيد على 30 مليون جنيه وتوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل.

وتهدف هذه البروتوكولات إلى دعم فرص التمكين الاقتصادي للمستهدفين من برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي في عدد من محافظات الجمهورية، كما تهدف إلى تقديم مساعدات استثنائية لدعم وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إنشاء مشروعات صغيرة لهم كمصدر دخل، بالإضافة إلى تأهيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي ستقوم بتنفيذ برنامج فرصة بعد القيام بالتقييم المؤسسي لهم وتقديم برامج التدريب ورفع قدرات العاملين بها حتى تتمكن من القيام بدورها في تنفيذ مشروعات برنامج فرصة على الوجه الأمثل والذي يتوافق مع خطة البرنامج وأهدافه.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم التوسع فى برنامج فرصة الذى يعد أحد البرامج التي تستكمل بها شبكة الحماية الاجتماعية المقدمة من وزارة التضامن لمستفيدي برامج الدعم النقدي.

المستهدفون من برنامج فرصة

برنامج فرصة يستهدف القادرين على العمل والراغبين منهم، حيث يعتمد على تنشيط بيئة التمكين الاقتصادي والشق الإنتاجي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير فرص عمل، ويعمل البرنامج على التوسع في الدور الإرشادي والتوجيهي لشبكة الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة، في مختلف المحافظات.

وقال الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة، إن البرنامج يوفر منظومة متكاملة لدعم الأفراد والأسر محدودي الدخل لدمج أكبر عدد في أنشطة اقتصادية وإنتاجية ناجحة تنتهي بتخرجهم، وتعتمد على الابتكار والشراكات المستدامة مع المنظمات الأهلية والقطاع الخاص والتجارب العالمية الرائدة.