العربية: تم التوصل لاتفاق بين الأطراف السودانية ويتوقع الإعلان عنه اليوم

أعلن وسيط في جنوب السودان، اليوم الخميس، عن أنه تم التوصل لاتفاق بين الأطراف السودانية ويتوقع الإعلان عنه اليوم، حسبما أفادت «العربية» في خبر عاجل لها منذ قليل.

وأشار الوسيط إلى أن قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، وافق على إطلاق سراح بعض المعتقلين، حسبما أفادت قناة «العربية».

وأضاف وسيط جنوب السودان: لم نتحدث عن العودة إلى ما قبل 25 أكتوبر، لكن يوجد تقارب في الرؤى.

ووفقاً لقناة «العربية»، كشف توت قلواك، مستشار رئيس دولة جنوب السودان، عن احتمالية عقد لقاء جامع اليوم يجمع رئيس الوزراء السوداني المقال عبدالله حمدوك، وقائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، لبحث حل الأزمة السياسية في السودان ومناقشتها بكل وضوح.

وأكد قلواك موافقة قائد الجيش السوداني، الفريق عبدالفتاح البرهان، على إطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين وإطلاق سراح البقية خلال مرحلة لاحقة.

ووصف الأمر بحسن النية والبادرة الطيبة للانتقال لمرحلة أخرى، مبينا أن الخطوة ستسهم في تحقيق الاستقرار عبر النقاش بين الأطراف العسكرية والمدنية في البلاد بغية التفاهم من جديد.

وقال إن اتفاقية جوبا للسلام لم تنص على تعيين كفاءات في مناصب أطراف الحركات المسلحة الموقعة.

وأوضح أن تسمية حكومة كفاءات خالصة بعيدة عن الشخصيات الحزبية تعد رؤية يمكن التفاهم حولها ووضع المعالجات بين الأطراف السياسية حيالها، مؤكدا أن المهم حالياً نزع الخلافات وتهيئة الأجواء نحو اتفاق.

وكانت مصادر مطلعة للعربية والحدث قد أشارت إلى أن السفير السعودي علي بن حسن جعفر التقى رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك وبحث معه الأزمةَ الراهنة وسبل إيجاد حل للخروج منها.

وأشارت المصادر إلى أن السفير السعودي أكد حرص المملكة على استقرار السودان ووحدته وازدهاره.

وأكد السفير السعودي الحوار من أجل إقامة "شراكة مدنية عسكرية حقيقية" وصولا للانتخابات.