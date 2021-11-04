الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

3 وزارات تبحث خطة تحويل مصرف بلبيس لمحور مرورى بعرض 50 مترًا

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والرى

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن التنسيق والعمل المتكامل بين مختلف أجهزة الدولة هو سمة العمل الحكومي في الفترة الحالية، بما يؤدي لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المختلفة التي تخدم المواطنين وتعمل على حسن استخدام الموارد المائية وتحسين نوعيتها وحماية البيئة، وتوفير الخدمات المختلفة التي يحتاجها المواطنون.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من قيادات وزارة الري وممثلى وزارتي الإسكان والبيئة، لمناقشة موقف الاستغناء عن جزء من مصرف بلبيس بمنطقة المرج والقلج بمحافظتي القاهرة والقليوبية لصالح المحافظتين.

وصرح الدكتور عبدالعاطي بأنه تم عقد هذا الاجتماع لبحث موقف الاستغناء عن جزء من مصرف بلبيس لمسافة ٥ كيلو مترات لعدم وجود مساحات زراعية عليه بهدف إنشاء محور مرورى لخدمة أهالي المنطقة بعرض ٥٠ مترًا، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة موقف مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها حاليًا بالمناطق المحيطة بالمصرف (المرج – القلج – مؤسسة الزكاة– بركة الحاج)، وسبل نقل ناتج غسيل مرشحات محطة مياه الشرب الرئيسية بالمرج إلى محطة معالجة الجبل الأصفر.

وأضاف وزير الموارد المائية والري، أنه تم بحث سبل تفعيل منظومة التعامل مع المخلفات المنزلية في المناطق المحيطة بالمصرف بهدف تجميعها والتخلص منها بشكل آمن، مع القيام بعملية تطهير للمصرف من المخلفات قبل الاستغناء عنه وبما ينعكس على تحسين الوضع البيئي بالمناطق المحيطة بالمصرف.

كما أكد الدكتور عبدالعاطي، أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، لتوفير الموارد المائية للأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى عمليات تطهير وصيانة جميع الترع والمصارف خاصة المكشوفة أو التى تمر داخل المناطق السكنية، حفاظًا على صحة المواطنين. 

الصرف الصحي محافظ القاهرة الدولة وزارة صرف وزارة الري محطة مياه عملية

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