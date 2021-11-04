الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطلين بحوزتهما سلاح ناري ومخدرات فى مدينة نصر

اسلحة نارية
اسلحة نارية

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على شخصين بمدينة نصر، وبحوزتهما سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") أثناء استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة القسم، وبحوزتهما (بندقية خرطوش - طلقة لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الآيس- ميزان حساس- مبلغ مالى- 4 هواتف محمولة).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة مدينة نصر سلاح نارى وزارة الداخلية قسم شرطة مدينة نصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخديو إسماعيل المفترى عليه

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