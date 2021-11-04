الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يعلن إجلاء 2100 شحنة معدات عسكرية أمريكية

شحنة معدات عسكرية
شحنة معدات عسكرية أمريكية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم ، عن إجلاء أكثر من 2100 شحنة معدات عسكرية أمريكية من العراق، فيما أشارت الى تسليم التحالف الدولي أكثر من 1800 عربة مدرعة مسلحة، ورافعات وصهاريج مياه للقوات العراقية.

وذكر بيان للقيادة، أن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي استضاف، اليوم، في بغداد اجتماعاً بين اللجنة الفنية العسكرية العراقية برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الاول الركن عبد الأمير الشمري، ونظيرتها في قوات التحالف برئاسة قائد قوات عمليات العزم الصلب في العراق اللواء جون برينان، وبحضور نائبه العميد ريتشارد بيل (المملكة المتحدة) ومدير الادارة المشتركة بين الوكالات والبيئة المدنية العميد فنسنت كوست (فرنسا)،. 

و أوضح البيان أن الاجتماع حضره معاون رئيس اركان الجيش العراقي وقادة الأسلحة ( البرية - الجوية - الدفاع الجوي - طيران الجيش - القوة البحرية) ومدير الاستخبارات العسكرية وممثل وزارة "البشمركة" الذين قدموا إيجازاً عن عملياتهم وخططهم للعمل مع قوات التحالف بعد انتقاله الى دور المشورة والمساعدة والتمكين.

- مناقشة خطط إجلاء قوات التحالف الدولي بشكل كامل من العراق

وأضاف البيان، أنه تم ضمن إطار المباحثات الفنية الامنية، مواصلة نقاش الخطط التي من شأنها الوصول الى المرحلة التي لا يوجد فيها قوات تحالف دولي عاملة في العراق بدورٍ قتالي.

وأشارت الأطراف وفقاً للبيان الى عملية إجلاء أكثر من 2100 شحنة من المعدات العسكرية من العراق، وذلك ضمن إطار الانتقال المستمر للعلاقة الأمنية مع قوات التحالف الى الدور الاستشاري وغير القتالي"، مؤكدة على "التزامها بالشراكة المستمرة بين القوات الأمنية العراقية والتحالف".

وحددت الأطراف كيفية قيام التحالف بمواصلة دعم القوات الامنية العراقية عبر دوره في المشورة والمساعدة والتمكين، واتفقت على إعادة تقييم التقدم الحاصل في علاقتهم بشكل فصلي"، مشيرة الى "التحويل الناجح لملكية المعدات الى الجانب العراقي خلال الأشهر الماضية، والتي شملت أكثر من 1800 ما بين عجلات مدرعة مسلحة ورافعات وصهاريج مياه وعربات أخرى، والتي ساهمت في زيادة قدرة القوات الأمنية العراقية على التنقل وتمكنها من حماية المواطنين العراقيين من داعش".

- الحكومة العراقية تؤكد التزامها بحماية أفراد التحالف الدولي

واكدت الحكومة العراقية بحسب البيان على التزامها مجدداً بحماية أفراد التحالف الدولي الذين يقدمون المشورة والمساعدة والتمكين للقوات الأمنية العراقية"، موضحة ان "افراد التحالف موجودون بدعوة من العراق وفقاً للسيادة العراقية والقوانين والاعراف الدولية".

ولفت البيان الى أن "الأطراف اتفقت على الاستمرار بعقد جلساتهم المنتظمة عن طريق الاجتماعات المستقبلية مع مجموعة التنسيق الأمني العراقية لغرض استكمال مناقشة الخطوات المتبقية للانتهاء من انتقال قوات التحالف إلى الدور غير القتالي بحلول الوقت المحدد له في نهاية هذا العام".

 

قيادة العمليات المشتركة العراقية معدات عسكرية أ أميركية 2100 شحن التحالف الدولى مستشار الأمن القومى قاسم الأعرجي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخديو إسماعيل المفترى عليه

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