القبض على عصابة تخصصت في سرقة السيارات ومساومة مالكيها بالقاهرة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات، فقد أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة، قيام (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد مساومة مالكيها على إعادتها لهم مقابل مبالغ مالية، وأنهم وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم.. وبحوزتهم (طبنجة - عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين- هاتف محمول).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم واقعة سرقة سيارة "مُبلغ بسرقتها" وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمحيط سكنهم، وأقروا بحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهم، وباستدعاء المجنى عليه مالك السيارة تعرف على السيارة واتهمهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.