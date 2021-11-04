هنا الزاهد تنتهي من تصوير «أنا وهي» استعدادًا لعرضه العام القادم

قاربت الفنانة الشابة هنا الزاهد، على الانتهاء تمامًا من تصوير أحدث مسلسلاتها "أنا وهي"، بمشاركة الفنان أحمد حاتم، حيث يتبقى لها عدة مشاهد وتنتهي من العمل الذي بدأته قبل عدة أسابيع استعدادًا للعرض بداية العام القادم.

وبالتوازي مع الانتهاء من تصوير العمل الجديد، تدخل الفنانة هنا الزاهد، تجربتها المسرحية الأولى لتعرضها نهاية الشهر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويشاركها في البطولة عدد من نجوم الكوميديا.

واعتذرت الفنانة هنا الزاهد، عن المشاركة في بطولة فيلم "عمهم" مع الفنان محمد إمام، من أجل المشاركة في المسرحية الجديدة، وتنتظر سيناريو مسلسل جديد تخوض به السابق الرمضاني القادم، حيث اتفقت بشكل مبدئي على شكل كوميدي للمسلسل.

ويشارك في بطولة مسلسل "أنا وهي" كلا من؛ أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقي، عارفة عبدالرسول، ومجموعة من الفنانين، إضافة إلى ظهور أكثر من فنان كضيف شرف، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبد العزيز، وذلك بعد اعتذار المخرج عمرو صلاح، عقب تصوير بعض المشاهد.

ويعد مسلسل "أنا وهي"، التعاون الرابع بين حاتم وهنا الزاهد، حيث قدما سويًا أكثر من عمل أبرزها؛ "قصة حب"، الذي تم عرضه عام 2019، وهو فيلم رومانسي من إخراج عثمان أبولبن، ومن بعده تعاونا في فيلم "الغسالة"، من إخراج عصام عبدالحميد، وكان آخر تعاون بين حاتم وهنا في إحدى حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر".