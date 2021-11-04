الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فتح 50 بابا للدخول والخروج.. المسجد الحرام والنبوي يستعدان لصلاة الاستسقاء

المسجد الحرام
المسجد الحرام

تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لصلاة الاستسقاء بإطلاق حزمة من الخدمات، والتي تتضمن فتح 50 بابا للدخول والخروج، وتخصيص أكثر من 4000 عامل وعاملة لعمليات الغسل، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة سبق السعودية.

 و قال محمد بن مصلح الجابري، وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، أن الوكالة رفعت مستوى جاهزيتها لصلاة الاستسقاء، مؤكدا أن "الوكالة جهزت المسجدين وذلك بتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها وفرشها بسجاد جديد، وتنظيفه وتعقيمه وتعطيره، وغسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه، كما تم تشغيل 100 فواحة معطرة داخل توسعة الملك فهد بأدواره، وتعطير المسجد الحرام وساحاته بـ1500 لتر بأجود أنواع المعطرات، كما تم توزيع قرابة 3000 حاوية نفايات كبيرة وصغيرة داخل وخارج المسجد الحرام لرفع مستوى التطهير على مدار الساعة".

 استخدام 11 روبوتا ذكيا للتعقيم

 وأوضح كيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، أنه تم استخدام قرابة 25 ألف لتر من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح، و أكثر من 500 جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار، و11 روبوتا ذكيا للتعقيم و550 مضخة تعقيم يدوية".

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صلاة الاستسقاء صحيفة سبق السعودية محمد بن مصلح الجابري السعودية

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وائل لطفي

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