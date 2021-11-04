منة شلبي تبدأ تحضيرات مسلسلها الرمضاني الجديد «اتجاه إجباري»

بدأت الفنانة منة شلبي تحضيرات مسلسلها الرمضاني الجديد، والذي يحمل اسما مبدئيا "اتجاه إجباري"، و تعقد منة جلسات عمل مكثفة مع المخرجة كاملة أبو ذكرى للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل و ترشيح الأبطال المشاركين في البطولة.

وبدأت المخرجة معاينة أماكن التصوير المختلفة وذلك من أجل بناء الديكورات، فيما و يعكف الكاتب محمد هشام عبية على الانتهاء من كتابة الحلقات الأولى لتسليمها للشركة المنتجة في أقرب وقت ممكن.

و وضعت الشركة المنتجة للعمل خطة زمنية للتصوير تنتهي بحلول شهر رمضان المقبل، و من المنتظر بدء تصوير أولى مشاهد المسلسل منتصف شهر ديسمبر المقبل، و المسلسل تدور أحداثه حول قصة حقيقية، وسوف يتم تصويره في أكثر من بلد، وتظهر منة خلاله بشخصية أم تعمل مهندسة إلكترونيات.

منة شلبي تنتظر عرض فليمها الجديد

على جانب آخر.. تنتظر منة شلبي عرض فيلمها السينمائي الجديد «الجريمة» و المقرر عرضه يوم 29 ديسمبر المقبل، و كانت شركة «الماسة» المنتجة للفيلم قد طرحت فيديو تشويقي للفيلم، و ذلك استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي 2022.

فيلم «الجريمة» من تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق، و يشارك في بطولته أحمد عزو ماجد الكدواني و سيد رجب و محمد جمعة، و عدد آخر من الفنانين.

و تدور قصة فيلم «الجريمة» في السبعينيات، و يعاني أحمد عز خلال الأحداث من الهلوسة أثناء تواجده في أحد المستشفيات ولكنه سيهرب منه، و هو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، و يتورط في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، و يدخل في صراع مع هؤلاء الأشخاص.