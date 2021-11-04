اليوم.. محاكمة تشكيل عصابى سرق محل وأطلق النار على الشرطة بحلوان

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة 5 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا سرق محل وأطلق النار على قوات الشرطة بحلوان، وهم كل من "مهران .ا" و"أحمد .س" و"سلطان .م" و"أسامة .ا" و"صبري .ع"؛ لاتهامهم بالسرقة بالإكراه باستخدام أسلحة نارية بحلوان.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، أنهم بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمته بالأوراق وهي بضائع ومبلغ مالي وهواتف محمولة والمملوكة للمجني عليهم على أبو القاسم وأحمد محمد وأحمد أنور وناجح محمد، وكان ذلك كرها عنهم بأن اقتحموا المتجر محل عمل المجني عليهم حاملين للأسلحة بنادق آلية مهددين إياهم مطلقين للأعيرة النارية بطريقة عشوائية مما تخلف عنه حدوث إصابتهم المبينة بالتقارير الطبية وشل مقاومتهم وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات والمتعلقات خاصتهم وفروا هاربين على النحو المبين بالتحقيقات.

كما استعملوا القوة والعنف مع أفراد القوة المعينة بالارتكاز الأمني المتواجد بدائرة قسم شرطة حلوان بأن أطلقوا صوب القوات الأعيرة النارية من الأسلحة التي كانت بحوزتهم بنادق آلية لحمله بغير حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطهم حال هروبهم بالمسروقات وقد بلغوا بذلك مقصدهم وتمكنوا من الفرار على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين سرقوا سيارة نقل والمملوكة للمجني عليه أسامة حسن ذلك كرها عنه وعقب ارتكابهم لجريمة سرقة المتجر بأن اشهروا في وجهه الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم وأطلقوا منها أعيرة نارية لبلوغ مقصدهم مما تخلف عن حدوث إصابتهم المبينة بالتقرير الطبي إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه إلا وهو تخلص المجني عليه من مفاتيح السيارة وتمكنه من الفرار على النحو المبين بالتحقيقات.