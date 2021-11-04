«الصحة»: استمرار الكشف على 19 مريضًا ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن أنها تقوم بالكشف على 19 مريضًا وراثيًا وتقديم الدعم والمشورة لأولياء الأمور ضمن الخدمات المجانية التي تقدمها مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المبادرة تهدف الحد من احتمالات إنجاب أطفال مصابين بأي أمراض وراثية.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد أعلنت عن إطلاق مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين التي تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، بهدف خفض إصابات السيدات بتلك الأمراض وعدم انتقالها إلى الجنين، موضحة أن المبادرة تشمل متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود كافة، واتخاذ الإجراءات المناسبة إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس، موضحة أنه تم فحص حوالي 736 ألف سيدة من خلال المبادرة، منذ انطلاقها.

وأكدت الوزارة على تكثيف البرامج التدريبية لـ مقدمي الخدمة بـ مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين، لتقديم كافة سبل الدعم الطبي والنفسي للسيدات ممن تثبت إصابتهم خلال فحوصات المُقبلين على الزواج، ورفع الوعي الصحي لهم، مشددة على الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بهم.