الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ترزى يحرق شقيقه حيًا فى الطالبية

حرق
حرق

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على «ترزي» أشعل النيران فى شقيقه بعد أن ألقى عليه كمية من «التنر»، بسبب مشاجرة نشبت بين المجنى عليه وزوجته، وتم نقل المصاب إلى المستشفى في حالة خطرة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

وأوضحت التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث أن المجني عليه «سائق» 36 سنة، تشاجر مع زوجة شقيقه «ترزي» 39 سنة، حدثت على إثرها مشادة كلامية بين الشقيقين بسبب خلافات عائلية قديمة كونهم جميعًا مقيمين فى بيت واحد.

وأضافت التحريات التى أُجريت بقيادة العقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، أن المجني عليه منع أسرة زوجة شقيقه من الدخول إلى المنزل وهو ما تسبب في تراكم الخلافات بينه وبين شقيقه وزوجة الأخير.

ويوم الواقعة وقعت مشادة كلامية بين زوجة الـ«ترزي» وشقيقه ليتطور الأمر ويتشاجر الشقيقان ويقوم المتهم بإحضار كمية من «التنر» وسكبها على شقيقه ويشعل فيه النيران، قبل أن يتدخل الأهالي، وينقل المجنى عليه إلى مستشفى أم المصريين، في حالة حرجة.

وبيّن الفحص الطبي، أن المجني عليه مصاب بحروق نسبتها 50% في الجسم، من الدرجة الثالثة، وتم إبلاغ قسم الشرطة، وانطلقت قوة أمنية، وتمكنت من القبض على الشقيق المتهم، والذي اعترف تفصيليًا بارتكاب الحادث وتبين إصابته بحروق في اليدين أيضًا بسبب النار التي التهمت جسد شقيقه.

العمرانية خلافات عائلية زوجة شقيقه أشعل النيران جريمة بشعة بسبب مشاجره بسبب خلافات عائلية

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الخديو إسماعيل المفترى عليه

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