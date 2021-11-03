محافظ الوادي الجديد يتفقد مصنع تدوير مخلفات النخيل بمركز الداخلة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، مصنع تدوير مخلفات النخيل بقرية الدهوس بالداخلة، باستثمارات بلغت ١٢.٨ مليون جنيه، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز، يرافقه السيد نبيل حنفي رئيس المركز وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية. حيث أشاد بجهود التخلص الآمن من مخلفات النخيل والاستفادة منها، موجهاََ بقيام معدات الجمعيات الزراعية بجمع المخلفات بالقرى المجاورة وتوصيلها للمصنع للحد من مخاطر حرقها.

كما افتتح مسجد أفطيمة الغربية البحري، والذي أقيم بتكلفة ١.٨ مليون جنيه ضمن خطة مديرية الأوقاف لإحلال وإنشاء عدد من المساجد بنطاق المحافظة.

كما واصل الزملوط جولته، بتفقد تجربة إنتاج سلالات حيوانية جديدة بالتلقيح الاصطناعى بعزب القصر تمتاز بصفات وراثية عالية الجودة في إنتاجية اللحوم والألبان، والتي تم تنفيذها ب ٢٠ وحدة بيطرية من إجمالي ٣١ وحدة على مستوى المحافظة. مشيداََ بالتجربة التي تتيح إدخال سلالات جديدة للمحافظة و تقليل خطر الإصابة بالأمراض المعدية والوبائية.