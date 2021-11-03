«القابضة للمطارات» تعلن استمرار حملات التطعيم ضد كورونا

شهدت الشركة المصرية للمطارات، اليوم الأربعاء، حملة تطعيم العاملين ضد فيروس كورونا المستجد، حيث تم تطعيم حوالي ٢٠٠ موظف من العاملين بها بالجرعة الأولي من عقار إسترازينكا.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الإدارة العامة لشؤون البيئة والسلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية للتيسير على العاملين الذين لم يسبق لهم تلقي أي جرعة ضد فيروس كورونا، بالتزامن مع قرار وزير الطيران بمنع دخول العاملين الذين لم يتلقوا التطعيم إلى مقر الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني بدءاً من ٢٥ نوفمبر الجاري.