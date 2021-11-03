الخميس 04 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القابضة للمطارات» تعلن استمرار حملات التطعيم ضد كورونا

المهندس محمد سعيد
المهندس محمد سعيد محروس

شهدت الشركة المصرية للمطارات، اليوم الأربعاء، حملة تطعيم العاملين ضد فيروس كورونا المستجد، حيث تم تطعيم حوالي ٢٠٠ موظف من العاملين بها بالجرعة الأولي من عقار إسترازينكا. 

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الإدارة العامة لشؤون البيئة والسلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية للتيسير على العاملين الذين لم يسبق لهم تلقي أي جرعة ضد فيروس كورونا، بالتزامن مع قرار وزير الطيران بمنع دخول العاملين الذين لم يتلقوا التطعيم إلى مقر الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني بدءاً من ٢٥ نوفمبر الجاري.

الشركة المصرية للمطارات وزير الطيران فيروس كورونا المطارات المصرية منظمة الصحة العالمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخديو إسماعيل المفترى عليه

الأكثر قراءة

الأمن يحل لغز فيديو «ربط شاب بجنزير من رقبته وجره بجرار زراعى»

كهربا خارج حسابات موسيمانى فى مباراة القمة

الأهلى يتسلح بالقوة الضاربة أمام الزمالك فى مباراة القمة

دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يسقط أتلتيكو مدريد ويتأهل رسميًا لدور الـ16

وفاة اللواء حسن الألفى وزير الداخلية الأسبق

ترزى يحرق شقيقه حيًا فى الطالبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "25".. دعوات وقف العنف

خالد عكاشة

هل تمثل الطاقة النووية حلًا آمنًا؟

ماجد حبته

هل اقترب تحرير إثيوبيا؟

د. بهي الدين مرسي

علمى ولّا أدبى؟

د.محمد شادي

جلاسكو والنهاية المأساوية للعالم

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. فى كل مكان

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

حسين دعسة

توقف «ديلي ستار».. إعلام بيروت الإنجليزي ينهار! `

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

أمميان يدينان إعلان إسرائيل خطط لبناء آلاف الوحدات السكنية بالضفة والقدس الشرقية

المرصد السورى: إسرائيل شنت 23 غارة جوية على أراضى البلاد خلال العام الجاى

الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 3 بلدات عربية فى منطقة النقب