الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«منتدى حوار الثقافات بالإنجيلية» يطلق برنامج «سفراء للتنمية والسلام»

كنيسة
كنيسة

أطلق منتدى حوار الثقافات التابع للهيئة الانجيلية  برنامجًا لتبادل الخبرات بين القادة الدينيين الشباب، المصريين والأمريكيين، وذلك  في إطار بناء قدرات هؤلاء القادة حول قضايا المواطنة والحوار وقبول الآخر. 

يضم البرنامج 30 من الشيوخ والقسوس والراهبات والداعيات من الجانبين المصري والأمريكي، وبدأ بسلسلة من ورش العمل حول مهارات التعامل مع الصراع الذي يخلقه الاختلاف، وكيف يمكن أن يسهم القادة الدينيون في بناء السلام. واعتمدت الورش بشكل كبير على الخبرات الخاصة بالمشاركين.

كما تناولت الورش آليات مثل تلاوة القصص والخبرات التي تتيح للمشاركين مراجعة خبراتهم الشخصية والتحديات التي واجهتهم في ضوء خبرات الآخرين. 

ويستكمل البرنامج من خلال عدد من الندوات التي يلتقي فيها المشاركون مع عدد من المفكرين من الجانب المصري والأمريكي للحوار حول عدة قضايا، فتم عقد لقاء مع د. محمد أبو النمير، وهو واحد من خبراء الحوار وبناء السلام، ومدير مؤسسة السلام والتنمية بالجامعة الأمريكية؛ حيث شارك بخبرته العملية في التعامل مع الصراعات، و سياسات بناء السلام وأهمية وجود القادة الدينيين ضمن واضعي هذه السياسات. ومن خلال المناقشات شارك أيضًا المشاركون أفكارهم من ناحية هذه القضايا. 

ويستكمل البرنامج خلال الفترة القادمة عددًا من الندوات الأخرى مع المفكرين والقادة الدينيين. 

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وائل لطفي

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