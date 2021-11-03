شيرين رضا تكشف الحالة الوحيدة التي تجعلها تعتزل التمثيل

تعيش الفنانة شيرين رضا هذه الفترة حالة نشاط كبيرة على مستوى الأعمال السينمائية المشاركة فيها هذه الفترة، حيث إنها تقوم بتصوير 3 أعمال مختلفة تعرض خلال الأيام المقبلة.

وقالت شيرين، لـ"الدستور"، إنها تحب المشاركة في الأعمال السينمائية من أجل الظهور بأشكال درامية متعددة وبطرق مختلفة، وهو ما يجعلها تحب المجال الفني على حد وصفها.

وتابعت شيرين:"انتهى الشغف بالتمثيل والظهور أمام الكاميرا وتقديم شيء جديد في هذا الوقت من الممكن أن أبتعد عن الفن، لكنني شغوفه الآن بتقديم المزيد والمزيد من الأعمال المختلفة والادوار المختلفة التي تجعلني أشعر بحالة رضاء كبيرة لذلك".

كما ذكرت شيرين أنها وقعت على فيلم "بنات رزق" وهو ليس له علاقة بفيلم ولاد رزق فهو تجربة كوميدية شديدة على حد وصفها، وتابعت قائلة: "لدي فيلم "تحت تهدي السلاح" فالعمل تأجل تصويره اكثر من مرة وبقالنا سبعة شهور بنصور فيه كما أنني أصور ايضًا فيلم "في عز الضهر"، وهذه أول مرة أصور أكثر من عمل في وقت واحد والظروف هي من اجبرتني على ذلك فأنا لا احب أن افعل ذلك إطلاقًا".