الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيان أمريكى بريطانى سعودى إماراتى يطالب الأطراف السودانية بالعودة للحوار

الوضع في السودان
الوضع في السودان

دعا بيان رباعي وقعت عليه كل من الولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، وبريطانيا، اليوم الأربعاء، لمزيد من الحوار من أجل شراكة مدنية عسكرية حقيقية في السودان خلال الفترة الانتقالية المتبقية.

وأكد البيان الرباعي المشترك، ضرورة الوقوف مع الشعب السوداني وتطلعاته نحو الديمقراطية وتحقيق السلم، داعياً للإفراج عن جميع المحتجزين في السودان ورفع حالة الطوارئ، وفقا للعربية.

ودعا البيان إلى العودة الفورية للحكومة والمؤسسات الانتقالية بقيادة المدنيين في السودان، بالإضافة إلى تشجيع الأطراف السودانية على الحوار الفعال.

كما أكد البيان أهمية الالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام كمرجعيات أساسية للعودة إلى الحوار بشأن الشراكة المدنية العسكرية في السودان.

وشدد على أنه لا مكان للعنف في السودان ونحث على النظر لسلامة وأمن الشعب كأولوية قصوى.

اقتراب تشكيل الحكومة

في سياق متصل، قال الطاهر أبو هاجة، مستشار قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، في وقت سابق، إن تشكيل الحكومة السودانية بات وشيكًا.

وأكد "أبو هاجة" أن السودان يدرس كل المبادرات الداخلية والخارجية بما يحقق المصلحة الوطنية، مضيفا: "نؤمن بضرورة تلبية شعارات ثورة ديسمبر وميلاد كفاءات مهنية تعبر عن كل السودانيين".

أمريكا بيان مشترك السودان بريطانيا الإمارات السعودية

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