الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«حضارتنا».. مبادرة طلابية لدعم السياحة ونشرها بين المصريين (صور)

مبادرة شبابية للتشجيع
مبادرة شبابية للتشجيع السياحي
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تهدف مبادرة حضارتنا لنشر السياحة بين المصريين بفئاتهم المختلفة والتي عمل عليها شاب جامعي واستمر بها حتى استطاع أن يحقق العديد من النجاحات بها من خلال زيارة أكثر من 57 منطقة أثرية.

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بدأ محمد حسن، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الأداب قسم التاريخ بجامعة حلوان مبادرته منذ عامين بعد أن لاحظ الكثير غير مهتمين بالآثار ولا يعرفه عنها شيء بالرغم من تواجدها ببلادهم، وقال أثناء حديثه لـ"الدستور" إن أغلب الآثار الإسلامية والقبطية لا يعرفها الكثير من المصريين وخاصة الأجيال الجديدة.

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وجاء هدف محمد بالتزامن مع تفشي وباء كورونا وتأثر السياحة بأزمة الفيروس وغلق البلاد، لكنه وجد التأثر شيء غير مقبول خاصة أن الشعب المصري عدده يتعدي المليون فرد، وعندما يزور تلك الأماكن نحو 30 مليون فقط تحل أزمة السياحة وعلق: "بالشكل ده هيكون في دخل معقول للسياحة ويمكن التعايش دون السياح الأجانب لفترة".

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تابع أنه هناك توازن بين الفئات التي تجاوبت مع المبادرة، خاصة الذين لم يدرسوا التاريخ: "بحاول أنشر المبادرة في المدارس ومراكز الشباب"، كما أكد محمد أنه تعاقد مع بعض المدارس ومراكز الشباب لنشر المباردة بينهم، حيث أنه ذات فئات مختلفه من المجتمع.

مصر سياحة جامعة حلوان الأداب المصريين الشعب المصري السياحة الداخلية الاثار الاسلامية الآثار الإسلامية والقبطية

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