الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

ما رأى خبراء التكنولوجيا في ميتافيرس وتأثيراته المجتمعية؟

المهندس زياد عبد
المهندس زياد عبد التواب

منذ أيام، أعلن مارك زوكربيرج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك» اطلاق تقنية «ميتافيرس Metavers » لمحاكاة الحياة الواقعية والاستمتاع ببناء الواقع الافتراضي الخاص بك.

تنقسم ميتافيرس Metaversإلى كلمتين الأولى ميتا Meta وتعني ما وراء والثانية فيرس Vers أي الكون، وهو مصطلح يطلق على العالم الرقمي الذي يتفاعل معه المستخدمون في بيئة ثلاثية الأبعاد، لا يقتصر على الألعاب فقط، بل يشمل أيضًا جميع مناحي الحياة.

ما رأى خبراء التكنولوجيا في "ميتافيرس" ؟

قال المهندس زياد عبد التواب، مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة، إن شبكة الانترنت مرت منذ إنشائها بثلاث مراحل، الأولى لقواعد البيانات والثانية لمرحلة الاقتصاد الرقمى واستخدام الشبكة في عمليات البيع والشراء، والثالثة المرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعي التى بدأت 2005 وصولا بشكلها الحالي، وعندما أعلن"مارك" منذ أسبوع عن انتقال شبكات التواصل الاجتماعى إلى أسلوب جديد هو "ميتافيرس"  اى "ما وراء الكون" من خلال شبكة سريعة ربما تستخدم الجيل الرابع والخامس من الاتصالات  ليتمكن جميع المستخدمين من الجلوس معاً والانتقال معاً عبر المكان والزمان بشكل رقمى بالكامل من خلال استخدام بعض الاكسسوارات مثل الكاميرات والنظارات والقفازات التى يرتدوها في أيديهم للدخول فى هذا العالم.

أوضح عبد التواب، لـ"الدستور"، أن الدخول فى هذا العالم سيختار المستخدم شكل يمثله وهو ما يدعي "افاتار" يتحرك خلاله داخل الشبكة مثل الألعاب الالكترونية، وإن كان انتقال كامل من العالم الطبيعي الى العالم الرقمي، وان كان "مارك" أعلن ايضاً خلال الساعات الماضية عن إطلاق تطبيقات بإسم "Horizon" أى "آفق" يستطيع من خلالها الدخول علي كل المعالم السياحية والأماكن الافتراضية، اضافة الى استخدام تلك التطبيقات للعمل عن بعد بشكل افتراضي.

مخاطر"ميتافيرس".. ابرزها “انعزالية الإنسان”

تابع "ميتافيرس يتبعه عدد من التساؤلات الجدلية المرتبطة بمدي خطورته، وسيطرته على الانسان وانعزالية الانسان فى هذا الامر وهو ما يحتاج الى خبراء فى علم الاجتماع والنفس لتقديم تفسيرات .

ظهور مصطلح “ميتافيرس” أول مرة فى رواية خيال علمي

وأشارت دراسة صادرة عن "مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة"، إلى أن أول من استخدم مصطلح "الميتافيرس" Metaverse هو "نيل ستيفنسون" في رواية الخيال العلمي "Snow Crash" عام 1992، وقد قصد به "نيل ستيفنسون" في روايته تلك، العالم الافتراضي المملوك من قِبل الشركات، حيث يتم التعامل مع المُستخدمين النهائيين كمواطنين يعيشون في "ديكتاتورية الشركات".

المهندس زياد عبد التواب ميتافيرس التواصل الإجتماعى فيس بوك مارك زوكربرج انعزالية الانسان

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وائل لطفي

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