محافظ دمياط تتابع تطوير المناطق غير المخططة

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خطة تطوير المناطق غير المخططة والتى تتضمن ٧ مناطق بمدينة دمياط وهم "المنطقة القديمة، الأعصر، السيالة، شط الملح، المنيا، غيط النصارى و السنانية" بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية وبتكلفة تقدر بـ ٢٥٨ مليون جنيه، حيث جاء ذلك خلال الجولة التى أجرتها اليوم الأربعاء.

وبدأت "المحافظ" الجولة بالمرور على منطقة المنيا لمتابعة أعمال مد شبكات الصرف الصحي لتغطية المنطقة بالخدمة، ووجهت بتنفيذ أعمال الكهرباء بالتوازي مع تلك الأعمال، وتوزيع حنفيات الحريق والانتهاء من كافة العمليات، وفقاً للجدول الزمنى المحدد للبدء فى رصف الشوارع الرئيسية بالأسفلت والجانبية بالانترلوك.

وفي السيالة، اطلعت "محافظ دمياط" على ما تم تنفيذه لإنشاء كشك محولات قدرة ٣٠٠ ك. ف. أ، وذلك ضمن ٤ محولات حيث سيتم توزيعها فى ٤ أماكن بالسيالة أيضاً وغيط النصارى وشط الملح، كما استمعت إلى شرح تفصيلى عن ما سيجرى تنفيذه من صيانة أعمدة الإنارة ومراجعة أعمال الكهرباء .

وواصلت "محافظ دمياط" جولتها بمتابعة أعمال مد شبكات مياه الشرب بغيط النصارى، لتغذية المنطقة بتلك الخدمة، كما أكدت على سرعة البدء في أعمال الكهرباء.

وفى ختام الجولة، قامت "الدكتورة منال عوض" بالمرور على منطقة الأحمدي بالأعصر تابعت خلالها أعمال مد خطوط الصرف الصحي بعمق من ٢.٥ إلى ٢.٧٥ متر، وبإجمالى أطوال ١كم، كما تم الانتهاء من أعمال مد شبكات المياه بالمنطقة.

وأكدت "محافظ دمياط" على وضع مخطط محدد يشمل رفع كفاءة كابلات وأعمدة الإنارة والكهرباء وتنظيمها فى اتجاه واحد، كما قامت بالمرور على تلك الأعمال بباقى المناطق .

وفى هذا السياق، أوضحت "المحافظ" أنه تم وضع خطة متكاملة بالتعاون بين المحافظة بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية لتطوير تلك المناطق بالمدينة لتعزيز الخدمات بها ومد شبكات المرافق والطرق والحماية المدنية، حيث يستهدف المشروع تطوير التجمعات السكنية التى تم تشييدها فى أوقات سابقة بشكل عشوائى دون مراعاة لاتساع الشوارع أو القدرة الاستيعابية للبنية التحتية، مؤكدة أن هذا الملف توليه الدولة اهتماما بالغا لتطوير تلك المناطق بصورة كاملة.