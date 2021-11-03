ألمانيا تخشى من موجة رابعة لكورونا

أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الأربعاء، عن قلقه من المستويات الحالية للإصابة والإقامة في المستشفيات المرتبطة بجائحة كورونا.

وقال شبان - في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس معهد روبرت كوخ لوتار فيلر اليوم الأربعاء في برلين - إن "الجائحة لم تنته إطلاقًا، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة في مختلف الولايات الألمانية.

وشدد وزير الصحة الألماني على أهميه إعطاء جرعة معززة ثالثة من لقاح كورونا، لافتًا إلى أن معدل التطعيم لا يزال منخفضا للغاية.

وطالب شبان جميع الولايات بالتواصل مع المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا لعرض الجرعات المعززة عليهم، مشيرًا إلى أن الأشخاص الذين يسعون للحصول على اللقاح لا يمكنهم دائمًا العثور على طبيب قادر على القيام بذلك.

يشار إلى أن مؤتمر وزراء صحة الولايات الألمانية سوف يعقد يومي الخميس والجمعة لمناقشة آخر التطورات على صعيد وباء كورونا.