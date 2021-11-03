الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وكيل مجلس النواب يستقبل رئيس برلمان زيمبابوي والوفد المرافق له

رئيس برلمان زيمبابوي
رئيس برلمان زيمبابوي

استقبل المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب اليوم الأربعاء، السيد جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي والوفد المُرافق له.

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 في مستهل اللقاء، رحب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب بالسيد رئيس برلمان زيمبابوي والوفد المرافق، مؤكداً على خصوصية وتاريخية العلاقات بين مصر وزيمبابوي، على كافة الأصعدة والمستويات، وخلال اللقاء استعرض المستشار سعد الدين مع السيد رئيس برلمان زيمبابوي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد البرلماني، وسبل التنسيق المُشترك بين البلدين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

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 من جانبه، أكد جاكوب موديندا رئيس برلمان زيمبابوي على اعتزازه بتلك الزيارة، مُشيداً بحفاوة الاستقبال التي لاقاها في مصر، كما استعرض أبرز القضايا التي تهم القارة الإفريقية، مؤكداً على ضرورة التنسيق المشترك بين برلمانين البلدين الشقيقين إزاء القضايا الدولية والإقليمية.

المستشار أحمد سعد الدين مجلس النواب الأربعاء برلمان زيمبابوي رئيس برلمان زيمبابوي والوفد السيد جاكوب موديندا

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وائل لطفي

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