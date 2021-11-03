رجائي عطية يخاطب محافظ الغربية لتخصيص مسطح 800 متر لمحامي «غرب طنطا»

أرسل نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، خطابًا إلى الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، بشأن بيع مسطح 800 متر مربع تحت العجز والزيادة بالبرج الإداري بعمارات عبد المنعم رياض الاستثمارية، مشيرا إلى أن نقابة المحامين تنتظر تحديد الثمن، وإخطارها به لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتقدم نقيب المحامين بالشكر لمحافظ الغربية، لما أبداه من رعاية لاحتياجات نقابة المحامين الفرعية بغرب طنطا.

وكان الدكتور طارق راشد، محافظ الغربية، خاطب نقيب المحامين، مؤكدا بأنه لا مانع لدى المحافظة من بيع مسطح 800 متر مربع تحت العجز والزيادة بالبرج الإداري بعمارات عبد المنعم رياض الاستثمارية بجوار مجمع محاكم طنطا، لنقابة محامين غرب طنطا، وفي حدود نصوص القانون.

وأشار المحافظ في خطابه إلى النقيب العام، إلى أنه سيتم إخطار النقابة الفرعية بطنطا بالتكلفة المادية وطريقة السداد عند إبرام العقد.

جاء خطاب المحافظ ردًا على خطاب محمد جلال شلبي نقيب محامين غرب طنطا، بشأن طلب شراء مقر إداري وخدمي للنقابة الفرعية.

وبعد لقاءه النقيب العام، أعلن أمين عام النقابة الفرعية، عن موافقة محافظ الغربية على تخصيص مساحة ٨٠٠ متر كمقر إداري للنقابة وملحقاته، وملتقى للسادة محامين غرب طنطا مشتمله على مطعم وكافيه.

كما أعلنت النقابة عن موافقة نقيب المحامين المبدئية، واستكمال الإجراءات لمعرفة السعر الذي ستحدده المحافظة توطئة لاتخاذ القرار المناسب.

مثّل النقابة الفرعية للقاء النقيب العام محمد خليل، الأمين العام، وشهد اللقاء محمود الداخلي أمين عام مساعد نقابة المحامين.