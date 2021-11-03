رئيس القابضة المعدنية يزور مصانع الدلتا للصلب لمتابعة تطوير الشركة

زار المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، شركة مصانع الدلتا للصلب.

ووفقا لشركة الدلتا للصلب فإن الزيارة تأتي في إطار تفقد سير العمل في المصنع والشركة وفي اطار رؤية ما يتم تنفيذه من تطوير في الشركة.

الجدير بالذكر أن الشركة كانت تعانى من خسائر فى آخر 10 سنوات، ووصلت لمرحلة صعبة، وفى العام المالى 2018-2019 وصلت لـ80 مليون جنيه، ومجمل الخسائر فى تلك السنوات وصل إلى أكثر من 250 مليون جنيه، لذلك تم إعداد دراسة تطوير الأفران قبل سنوات، وتضمنت اختيار التكنولوجيا الجديدة، بفكر مشترك بين إدارة الشركة والشركة القابضة، وتم الاتفاق على تطوير أفران الصهر لإنتاج البليت على مرحلتين من خلال شركة صينية، وتم تنفيذ المرحلة الأولى من التطوير لمضاعفة الطاقة الإنتاجية من خام الحديد «البليت» 5 مرات لتصل إلى 250 ألف طن سنويا مقارنة بـ 50 ألف طن قبل التطوير، ويجرى التجهيزات الكاملة لتنفيذ المرحلة الثانية من التطوير والتى تصل بالإنتاج إلى 500 ألف طن سنويا.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات سابقة له إن تطوير شركة الدلتا للصلب يصعد بطاقتها الإنتاجية إلى 500 ألف طن، ويتم إنشاء مسبك جديد بطاقة 10 آلاف طن سنويا.

ولم تشهد الشركة تحديثاً منذ 39 عاما، ماسبب خسائر تقدر بنحو 250 مليون جنيه فى آخر 10 سنوات، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وتآكل الحصة السوقية للشركة فى سوق الحديد والصلب ومع انطلاق خطة التطوير وتنفيذ المرحلة الأولى التى تضاعف الإنتاج فيها 5 مرات.

وحققت الشركة أرباحا فى وقت قصير بعد أن تم وقف تصنيع حديد التسليح لصعوبة منافسة القطاع الخاص، واختيار منتج جديد يحتاجه السوق وهو "البيليت" وتخطت مبيعات الشركة 500 مليون جنيه لأول مرة بعد التطوير.