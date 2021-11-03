افتتاح 4 مدارس وملعب في كفر الشيخ بـ30 مليون و100 ألف جنيه

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، 4 مدارس وملعب سباعي بقرى الحامول، بتكلفة 30 مليون و100 ألف جنيه، فقد افتتح مدرسة الجدية 62 أساسي، توسع، بقرية الجدية 62، بمركز الحامول، بتكلفة 5 ملايين و659 ألف جنيه، على مساحة 4348م2, وتضم 22 فصلاً، وتضم معامل متنوعة، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

كما افتتح محافظ كفر الشيخ، مدرسة المجاز الشرقي الابتدائية، إحلال جزئي، بقرية المجاز الشرقي، بمركز الحامول، بتكلفة 6 ملايين و605 ألف جنيه، على مساحة 7805 م2، وتضم 32 فصلاً، وتضم معامل متنوعة، وغرفتين كمبيوتر، وغرفتين للمجالات.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، فصول المدارس، واطمأن على وسائل السلامة المهنية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصاً على صحة الطلاب والطالبات والمعلمين موجها بممارسة الأنشطة المتعدة، كما استمع محافظ كفر الشيخ لشرح المعلمين وناقش الطلاب والطالبات على ما درسوه من موضوعات، واختبر الطلاب في عدد من الموضوعات ضمن المنهج الدراسي، وتفقد المعامل والمكتبة.

كما افتتح المحافظ ونائبه، مدرسة "الأحرار تعليم أساسي"، بقرية الزعفران، بمركز الحامول، إحلال كلى، بتكلفة 6 ملايين و710 آلاف جنيه، على مساحة 1338 م2، وتضم 11 فصلاً، وتضم معامل متنوعة، ومدرسة "حميدة تعليم أساسي" ، بقرية السهاليب، بمركز الحامول ،بتكلفة 8 ملايين و424 ألف جنيه، على مساحة 2729 م2، وتضم 11 فصلاً، وتضم معامل متنوعة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن الدولة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطنين، وافتتاح المدارس، لتقليل الكثافة في الفصول، مؤكداً ان هناك اهتمام كبير بالعملية التعليمية.

كما افتتح محافظ كفر الشيخ ونائبه، "ملعب سباعي" بمركز شباب الجدية 62 بتكلفة 2 مليون و700 ألف جنيه، بالحامول، مؤكداً اهتمام الدولة بالخطة الاستراتيجية بقطاع الشباب والرياضة لتحسين جودة الخدمات ودعم وتوسيع قاعدتي الممارسة والمنافسة الرياضية وتوفير بيئة رياضية لجميع فئات أفراد المجتمع، مشيراً إلى توفير سبل الدعم والرعاية للرياضين من أبناء المحافظة لأنهم هم أمل الغد وثروة مصر التي يجب علينا استثمارها.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة، مدير هيئة الابنية التعليمية، وخالد البربري، وكيل المديرية، والمهندس وفائى الشناوى، مدير المشروعات، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبدالمنعم الكناني، وكيل مديرية الشباب والرياضة، ورضا عبدالله، رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة, وعدد من الأجهزة الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.