الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غدًا.. جورج وسوف ووائل جسار يُحييان حفلًا على مسرح أبوبكر سالم بالسعودية

جورج وسوف ووائل جسار
جورج وسوف ووائل جسار

يُحيي سلطان الطرب جورج وسوف، حفلًا غنائيًا ضخمًا غدًا الخميس، بمسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية. 

ويشارك جورج وسوف الحفل النجم اللبناني وائل جسار، الذي روج للحفل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». 

وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر عبر أحد التطبيقات الخاصة بالهاتف المحمول، وبدأت أسعار التذاكر بـ380 ريالًا، وتراوحت بين 380 ريال وألف ريال، حيث يتسع مسرح أبوبكر سالم لـ7 آلاف متفرج. 

ويقدم جورج وسوف خلال الحفل، باقة متنوعة من أبرز أغانيه القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور. 

ومن المنتظر أن تجمع أغنية خاصة بين جورج وسوف ووائل جسار على المسرح خلال الحفل. 

يذكر أن  سلطان الطرب جورج وسوف  أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضخما على خشبة المسرح الجنوبي بالأردن ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الخامسة والثلاثين.

ويعد حفل جورج وسوف عودة قوية لجمهوره في الأردن بعد غياب 18 عاما عن احياء حفلات غنائية هناك، وقام الجمهور باستقبال جورج وسوف استقبال حافل ورفع الجمهور لافتات تحمل جملة "أبووديع أشتقنالك" فيما قام سلطان الطرب بالبكاء بعد هذا الاستقبال.
وصعد جورج وسوف على خشبة مسرح الحفل على كرسي متحرك نظرًا لحالته الصحية، وقدم لجمهوره العديد من الأغنيات من بينها: «يا بياعين الهوى، ويا ليل العاشقين، وبتعاتبني على كلمة، وقدك المياس، وطبيب جراح، وصابر وراضي» وغيرها.

أما وائل جسار فيستعد لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات الدورة 30 من مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية يوم 6 نوفمبر، وذلك  بقيادة المايسترو عادل عياش، وفرقته الموسيقية، ويسبقه فاصلًا غنائيًا يحييه كل من؛ المطرب ياسر سليمان، والمطربة فرح الموجي، والمطرب أحمد عصام.

ومن المقرر أن يقدم وائل جسار، خلال الحفل، عددًا كبيرًا من أشهر أغنياته ومن بينها: "غريبة الناس، بتوحشيني، جرح الماضي، مشيت خلاص، النهاية واحدة، عمر واحد، خليني ذكرى، مخبي إيه" وغيرها من الأغنيات.

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وائل لطفي

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