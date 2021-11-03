الأربعاء 03 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

دورات مجانية لمهارات التوظيف في المركز الجامعي للتطوير المهني بسوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلن مركز التطوير المهنى بجامعة سوهاج، عن بدء التقديم للدورات المجانية في مجالات، مهارات التوظيف، خدمة العملاء، إدارة الموارد البشرية وسلاسل التوريد، والخاصة بطلاب كليتي التجارة والهندسة فقط، بالإضافة إلى تدريب إدارة الجودة لطلاب الكليات العملية.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، إن الهدف من تلك البرامج التدريبية، هو ربط الطلاب بسوق العمل وتعريفهم بالمهارات المطلوبة لبعض الوظائف ذات الانتشار الواسع.

وأضاف عبدالخالق، أن البرنامج التدريبي للدورات يتضمن مهارات التوظيف والمبيعات وخدمة العملاء والتسويق، وأيضًا برنامج الموارد البشرية والتكنولوجيا المالية وسلاسل الإمداد والتوريد والتسويق الرقمي.

وأوضح الدكتور محمود المنشاوي مدير مركز التطوير المهني بالجامعة، أنه يشترط للمشاركة فى التدريب أن يكون الطالب مسجل بجامعة سوهاج، ومن الدارسين بأخر مرحلتين بالكلية، وأن يكون ملتزم بجميع قواعد التدريب، لافتًا إلى أن التقديم مستمر حتى يوم الجمعة القادم الموافق 5 نوفمبر، وستعقد التدريبات من يوم الأحد حتي الخميس من كل أسبوع، من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً.

للتسجيل علي التدريبات التالية:
١- تدريب مهارات التوظيف (الشرط الأساسي لباقي التدريبات).
https://docs.google.com/forms/d/1G5RCC7J7aDEd9LidIp3Um5lhegARYRyXJcAl5ps2s_w/edit?fbclid=IwAR2nZ51ZwypE6ZRdioB7bemM6XSYDxf-v6j4nzPuKTDacN2EwT9A1Q-CU24
٢- تدريب خدمة العملاء.
٣- تدريب إدارة الموارد البشرية.
https://docs.google.com/forms/d/1LcKwnmEXUK0ET6jeaz3sRMGZxldyBEI1SigY4zGMEXw/edit?fbclid=IwAR0E0QZGgkjr0_4iKidzrTecxsLq_yp8heI94Jq1cTt9JTMkCfYsVRrDXRQ
٤- تدريب سلاسل التوريد (كلية تجارة وهندسة فقط).
https://docs.google.com/forms/d/1iEOSa622T-QjtyLwOFFs93ooQ2-i-pah_AxHnG3havQ/edit?fbclid=IwAR3myYn8oahnG5L6KHWHQ57UvOml_t-DB_rmjJjWMks9o_jSoglQqsUALxQ
٥- تدريب إدارة جودة  (الكليات العمليه فقط).
https://docs.google.com/forms/d/1EQgfpf8midcXcuYiCP1v9pl9yX9elmEUl5f1gUvqRtA/edit?fbclid=IwAR3Q2uaqpfDJ4NzFh6OJ8Gd1PgQ4s0jfcGR4Unb5BK_8GJ9Z4hAkXGNOxaI 

التسويق الكليات السيسي مدير برنامج

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

قرار جديد ضد علاء حسانين و16 متهمًا آخرين في قضية «الآثار الكبرى»

«الصحة» تطالب أولياء الأمور تعليم أبنائهم 4 عادات لتجنب عدواهم بكورونا

أول رد من «التعليم» على «ضرائب الدروس الخصوصية»

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

حقيقة القبض على سيدة تخطف الأطفال من أمام مدرسة بالإسكندرية

«الصحة» تفتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورونا من عمر 15 عامًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي ماهر

المكنة الحاجة!

إبراهيم داود

الأستاذ عبدالغفار شكر

إيمان مرسى

الاستمرار أم الاستقالة.. عفوًا لا توجد حلول سحرية!

ماجد حبته

عين حمراء من الأرض الخضراء!

مؤمن المحمدي

شبح ماركس

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. في كل مكان

الحسين عبدالرازق

فتش عن الأفلام!

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي يزور إسرائيل

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

الخارجية الفلسطينية: هدم الاحتلال المنازل انقضاض على الوجود الفلسطيني بالضفة