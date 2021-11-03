دورات مجانية لمهارات التوظيف في المركز الجامعي للتطوير المهني بسوهاج

أعلن مركز التطوير المهنى بجامعة سوهاج، عن بدء التقديم للدورات المجانية في مجالات، مهارات التوظيف، خدمة العملاء، إدارة الموارد البشرية وسلاسل التوريد، والخاصة بطلاب كليتي التجارة والهندسة فقط، بالإضافة إلى تدريب إدارة الجودة لطلاب الكليات العملية.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، إن الهدف من تلك البرامج التدريبية، هو ربط الطلاب بسوق العمل وتعريفهم بالمهارات المطلوبة لبعض الوظائف ذات الانتشار الواسع.

وأضاف عبدالخالق، أن البرنامج التدريبي للدورات يتضمن مهارات التوظيف والمبيعات وخدمة العملاء والتسويق، وأيضًا برنامج الموارد البشرية والتكنولوجيا المالية وسلاسل الإمداد والتوريد والتسويق الرقمي.

وأوضح الدكتور محمود المنشاوي مدير مركز التطوير المهني بالجامعة، أنه يشترط للمشاركة فى التدريب أن يكون الطالب مسجل بجامعة سوهاج، ومن الدارسين بأخر مرحلتين بالكلية، وأن يكون ملتزم بجميع قواعد التدريب، لافتًا إلى أن التقديم مستمر حتى يوم الجمعة القادم الموافق 5 نوفمبر، وستعقد التدريبات من يوم الأحد حتي الخميس من كل أسبوع، من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً.

للتسجيل علي التدريبات التالية:

١- تدريب مهارات التوظيف (الشرط الأساسي لباقي التدريبات).

https://docs.google.com/forms/d/1G5RCC7J7aDEd9LidIp3Um5lhegARYRyXJcAl5ps2s_w/edit?fbclid=IwAR2nZ51ZwypE6ZRdioB7bemM6XSYDxf-v6j4nzPuKTDacN2EwT9A1Q-CU24

٢- تدريب خدمة العملاء.

٣- تدريب إدارة الموارد البشرية.

https://docs.google.com/forms/d/1LcKwnmEXUK0ET6jeaz3sRMGZxldyBEI1SigY4zGMEXw/edit?fbclid=IwAR0E0QZGgkjr0_4iKidzrTecxsLq_yp8heI94Jq1cTt9JTMkCfYsVRrDXRQ

٤- تدريب سلاسل التوريد (كلية تجارة وهندسة فقط).

https://docs.google.com/forms/d/1iEOSa622T-QjtyLwOFFs93ooQ2-i-pah_AxHnG3havQ/edit?fbclid=IwAR3myYn8oahnG5L6KHWHQ57UvOml_t-DB_rmjJjWMks9o_jSoglQqsUALxQ

٥- تدريب إدارة جودة (الكليات العمليه فقط).

https://docs.google.com/forms/d/1EQgfpf8midcXcuYiCP1v9pl9yX9elmEUl5f1gUvqRtA/edit?fbclid=IwAR3Q2uaqpfDJ4NzFh6OJ8Gd1PgQ4s0jfcGR4Unb5BK_8GJ9Z4hAkXGNOxaI