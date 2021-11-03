الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأزهر يُحذر المُدرسات بالمعاهد من وضع مساحيق التجميل وارتداء الملابس الضيقة

طالبات المعاهد الأزهرية
طالبات المعاهد الأزهرية

طالب قطاع المعاهد الأزهرية، أعضاء هيئة التدريس من السيدات، بضرورة  الالتزام بالزي المناسب وعدم ارتداء الملابس الضيقة والقصيرة، وعدم وضع المساحيق وأدوات التجميل داخل المعاهد الأزهرية.

ووزع منشورًا على المناطق الأزهرية بالمحافظات، بعدم ارتداء الملابس الضيقة والقصيرة للمعلمات في المعاهد الأزهرية، فضلًا على  التشديد على ضرورة التزام التلاميذ بالزي الموحد.

من ناحية أخرى، أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، مواعيد امتحانات نصف ونهاية العام لصفوف النقل والشهادات، للعام الدراسي الحالي.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي بالأزهر الشريف، في الثامن من يناير المقبل، والترم الثاني في السابع من مايو 2022، والدور الثاني في الـ 16 من يوليو في العام نفسه.

وتبدأ امتحانات نصف العام لصفوف النقل الثانوي بالأزهر، في الـ 24 من يناير المقبل، ونهاية العام في السابع من مايو 2022، والدور الثاني في الـ 17 من يوليو.

وتعقد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في الـ 16 من يناير المقبل، ونهاية العام في الـ 25 من مايو، والدور الثاني في الـ 31 من يوليو.

وتعقد امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية الأزهرية في الثاني من يونيو 2022، والشهادات العامة بمعاهد القراءات في الـ 14 من مايو المقبل.

وقرر الأزهر الشريف، منع الإجازات الاستثنائية والتناوب بين العاملين بقطاعاته المختلفة والإدارات التابعة له.

ونص قرار الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، على أن حاجة العمل بمختلف القطاعات إلى القوة كاملة، تمنع الإجازات الاستثنائية والتناوب بين العاملين.

وشدد وكيل الأزهر، في قراره على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية.

قطاع المعاهد الأزهرية أعضاء هيئة التدريس هيئة التدريس من السيدات وضع المساحيق المعاهد الأزهرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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