بعد تجاهل بايدن وسخرية الكونجرس.. محاولات ميجان ماركل مستمرة لاقتحام السياسة الأمريكية

أكدت صحيفة "اكسبرس" البريطانية أن دوقة ساسكس ميجان ماركل لم تصمت أمام تجاهل الرئيس الأمريكي جو بايدن لمحاولاتها اقتحام السياسة الامريكية، وتابعت أنها لم تدخر أي جهد لإثبات نفسها على الساحة السياسية من خلال حجة الحصول على إجازة مدفوعة الأجر للآباء في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أنه خلال الشهر الماضي ، أصدرت دوقة ساسكس البالغة من العمر 40 عامًا ، خطابًا إلى قادة الكونجرس الأمريكي للدعوة إلى النظر في تشريع منح إجازة مدفوعة الأجر لجميع الآباء، والتي كُتبت على ورقة موقعة من مكتب دوقة ساسكس، مشيرة إلى أنه من أجل استعطاف النواب، أكدت "ميجان" أنها أم لطفلين وتشعر بآلام ومسؤوليات كل الاباء ودعت لحصول ملايين العائلات الأمريكية على إجازة مدفوعة الأجر.

- نواب الكونجرس طالبوا العائلة المالكة بسحب اللقب من ميجان حتى لا تستغله في التدخل في السياسة

وأوضحت أن خطاب "ميجان" لم يجد سوى تجاهل بايدن الذي لم يدرج اقتراحها في خطته للإنفاق البالغة 1.75 تريليون دولار، كما أنه واجه سخرية نواب الكونجرس الذين طالبوا العائلة المالكة بسحب اللقب من ميجان حتى لا تستغله في التدخل في السياسة الداخلية للدول الاخرى وتحرج العائلة.

وأشارت الى أن هذا التجاهل لم يردع ميجان، على الرغم من أنها كانت على اتصال بالمحامية الأمريكية كيرستن جيليبراند، التي تعمل على تمرير الاقتراح من خلال الكونجرس.

- كتاب ملكيين: ميجان تسعى للترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

وكانت ميجان تسعى لاقتحام السياسة الأمريكية، حتى أن بعض الكتاب الملكيين، ادعوا أن مخططها يكمن في ترشيح نفسها في منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي.

وقال إيجور بوبيتش ، كبير المراسلين السياسيين في صحيفة "هاف بوست" الأمريكية، تقول "جيليبراند" إنها تلقت مكالمة من ميجان ماركل تريد معرفة كيفية تمرير اقتراح لإجازة مدفوعة الأجر".

بينما قال إيلي هول ، كبير المراسلين في موقع "باز فيد نيوز" الأمريكي، إن المحادثة بين ميجان "جيليبراند" حدثت بعد كتابة ميجان خطابها المفتوح للكونجرس، بعد أن فشلت في تمريره.