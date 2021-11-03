الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مفوضية الانتخابات العراقية: إنهاء عمليات العد والفرز اليدوي للنتائج المطعون بها خلال يومين

الانتخابات العراقية
الانتخابات العراقية

قال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات العراقية مهند مصطفى، إننا اقتربنا من إنهاء عمليات إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات التي تم الطعن فيها من قبل بعض المرشحين في عدد من المحافظات في البلاد.


وأضاف مصطفى ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأربعاء ـ أن مفوضية الانتخابات شارفت على الانتهاء من إعادة عمليات العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع التي تم تقديم الطعن عليها، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء منها خلال اليومين القادمين.


ويأتي هذا التصريح عقب يوم واحد من إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الانتهاء من عد وفرز المحطات المطعون بها بمحافظتي ذي قار وصلاح الدين.


وكانت المفوضية قد أعلنت الأحد الماضي إتمام العد والفرز اليدوي للجان المطعون بها بمحافظات (أربيل - كركوك - كربلاء - المثنى - القادسية - الأنبار)، بحضور ممثلي المترشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين.

بغداد مفوضية الانتخابات العراقية العراق

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