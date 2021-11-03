«أسترازينيكا» تقدم 8 ملايين جرعة لقاح كورونا لفيتنام

أعلن رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه اليوم الأربعاء، أن شركة أسترازينيكا ستقدم الدفعة الأخيرة من لقاحها المضاد لكورونا، والتي تقدر بثمانية ملايين جرعة خلال الشهر الجاري ، حسب العقد الموقع.

وذكرت صحيفة " في إن إسكبريس " الفيتنامية أن الرئيس التنفيذي للشركة، أبلغ رئيس الوزراء بهذا الأمر في اجتماع معه في المملكة المتحدة ، حيث قال تشينه إنه يقدر بشدة مساهمة أسترازنيكيا في جهود التطعيم ضد كورونا في فيتنام، بعد أن قدمت حوالي 22 مليون جرعة حتى الآن.

وأعرب عن أمله في تسليم باقي الجرعات المستحقة في نوفمبر وتوقيع عقود جديدة لعام 2022 ، فيما قال الرئيس التنفيذي إن شركته ستقدم الجرعات كما وعدت رغم النقص العالمي في اللقاحات.

وفي فيتنام، تلقى 58 مليونًا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، بينما تم تطعيم 25.1 مليونًا بالكامل.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.