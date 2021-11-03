بتكلفة 2 مليار و 677 مليون جنيه.. «مشروعك» تنفذ 16897 مشروعا بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن تنفيذ 16 ألف و 897 مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"،بتكلفة 2مليار و 677 مليون ، لتوفر 45623 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشبابعلى التقدم لبرنامج "مشروعك"، وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات،وكذلك تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات مبادرة "مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيرا إلى أهمية برنامج "مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة ، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

من جهته أوضح العربي الشبراوي، مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها كانت في مجالات (تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا).

وأضاف مدير "مشروعك"، أن مركز ومدينة الزقازيق و حي أول وثان جاؤوا في المركز الأول، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2473 مشروعا بقيمة 286 مليون و 296 ألف جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها 750 مشروعا بقيمة 291 مليون و 69 ألف، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت 2365 مشروعا بقيمة 323 مليون و 900 ألف جنيه.

ووجه المحافظ القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض، والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.