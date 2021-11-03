«آراب نيوز» تثمن سماح «الرقابة المالية» بتأسيس شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص

سلطت صحيفة "آراب نيوز الضوء على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على السماح بتأسيس وترخيص شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص في السوق المصري، مشيرة إلى أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر ويدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى التمويل لدعم استراتيجية مصر الإصلاحية.

ونقلت الصحيفة عن محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قوله "إن قرار الهيئة يعكس اهتمامها بإيجاد حلول تمويلية من شأنها تسهيل وصول المستثمرين، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، إلى التمويل من أجل دعم رؤية مصر 2030، من خلال شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص.

ونوهت الصحيفة إلى أن المبادرة ستوفر فرصة للشركات الناشئة خاصة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية والمستثمرين لتحقيق الأهداف الاستثمارية المرجوة من خلال إنشاء شركة متخصصة لهذا الغرض يتم إدراج أسهمها في البورصة، مضيفا، نقلا عن تصريحات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حصيلة الاكتتاب ستستخدم بعد ذلك في الاستحواذ على شركة أو مشروع أو أكثر بعد الاكتتاب.

وتابعت إن هذه الشركات المتخصصة تحصل على التمويل المطلوب من خلال طرح الأسهم من خلال الاكتتاب العام و / أو الطرح الخاص ، ويتم الاحتفاظ بعائدات الاكتتاب في حساب مصرفي بشروط محددة حتى يتم الاستحواذ المطلوب خلال فترة زمنية تصل إلى سنتين ، إذا لم يتم تنفيذ الاستحواذ المخطط له ، فإن شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص ملزمة بإعادة الأموال إلى المستثمرين ، بعد خصم العمولات المقررة والمصروفات الأخرى.

يذكر أن رئيس البورصة المصرية محمد فريد تقدم بمقترح في سبتمبر الماضي بإجراء تعديلات على قواعد القيد والشطب، من شأنها أن تسمح بتأسيس وترخيص شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، أو المسماة بشركات "الشيك على بياض"، والتي يجري إنشاؤها بغرض جمع رأس المال من خلال الطروحات العامة من أجل الاستحواذ على شركة أخرى أو الاندماج معها.