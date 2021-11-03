زيادة معدلات تشغيل الرحلات الألمانية الوافدة إلى مطار مرسى علم

كشفت مصادر مطعلة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن زيادة معدلات تشغيل الرحلات الجوية الدولية السياحية القادمة من مختلف المدن الألمانية إلى مطار مرسى علم الدولي خلال الأونة الأخيرة.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن مطار مرسى علم سيستقبل خلال الأسبوع المقبل ما يقرب من 18 رحلة ألمانية لنقل ما يقرب من 3 آلاف سائح.

وأشارت المصادر، إلى أن مطار مرسى علم يشهد خلال الفترة الحالية زيادة كبيرة في معدلات التشغيل الجوية، والركابية مختلفة الجنسيات، تزامنا مع بدء الفصل الشتوي والذي من المتوقع أن يشهد كثافة وحركة ركابية وجوية هائلة، في ظل الإمكانيات والتجهيزات الضخمة التي يتميز بها المطار.

وأوضحت المصادر، أن المطار يشهد أيضا حاليا ارتفاعا كبيرا في الرحلات الجوية السياحية القادمة من دولة أوكرانيا، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في الرحلات السياحية القادمة من عدة دول أوروبية ومنها إيطاليا والتشيك والمجر وسويسرا وبيلا روسيا.