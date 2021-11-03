«تجارة أسيوط» تحتفل بالطلاب الجدد وتكرم طلابها المتفوقين في الدراسة

نظمت كلية التجارة بجامعة أسيوط حفلين كبيرين أحدهما للشعبة العامة والآخر لشعبة اللغة الإنجليزية لاستقبال الطلاب الجدد وتكريم الطلاب المتفوقين علمياً من جميع الفرق الدراسية والمتفوقين في الأنشطة على مستوى الجامعة عن العام الدراسي 2020/2021م.

وتم توزيع جوائز المسابقة الدينية الكبرى للمولد النبوي الشريف على مستوى الجامعة، وذلك بحضور الدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة والدكتور محمد أحمد العدوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والمشرف على قطاع رعاية الشباب والأنشطة بالكلية، وكوكبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وطارق شريت مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية وحشد كبير من الطلاب الجدد والطلاب المتفوقين في الدراسة وفي الأنشطة.

وصرح الدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة أنه أقيم بأرض المخيم الكشفي واستقبلت فيه الجامعة كلاً من الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أحمد عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على تمويل المشروعات الصغيرة بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تطرق ضيوف الحفل إلى جانب تكريم المتفوقين إلى احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مشيدين في ذلك بجامعة أسيوط المنارة العلمية المتميزة التي تهتم ببناء شخصية الطالب والذي لا يكتمل إلا بممارسة الأنشطة التي تساعده على اكتشاف ميوله وقدراته وتزوده بالعديد من المعارف الثقافية.

وأوضح الدكتور محمد عدوي أن الحفل تم فيه تكريم الطلاب الحاصلين على المراكز العشرة الأولى بالفرق الدراسية الثلاثة الأولى العام الدراسي الماضي وقد أتى في المراكز الأولى بالفرقة الأولى محمد شحاتة وأسماء عبد الحميد وأماني نادي، وبالفرقة الثانية أريج عاشور ونورهان أحمد وعبد الله رجب، وبالفرقة الثالثة عمرو سمير وميرفت حسين وثريا أيمن.

كما كرم الحفل مجموعة من موظفى إدارة رعاية الشباب بكلية التجارة تقديراً لمجهودهم الكبير مع الطلاب فى مجال الأنشطة الطلابية ، إلى جانب تكريم 40 من المتفوقين في الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعة في مجالات الرياضة (كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد)، والجوالة والمجالات الفنية والثقافية، كما تم تكريم 15 من طلاب الفريق الإعلامي بالكلية والذي قام بإنتاج 3 أفلام تسجيلية قصيرة تم عرضها بالحفل وهي عن المولد النبوي الشريف، وأحدث الأسلحة المنضمة للقوات المسلحة المصرية، والمشروعات الصغيرة، وتم أيضاً تكريم 25 من طلاب الفريق التنظيمي بالكلية، وتم توزيع الجوائز على 21 من الفائزين في المسابقة الدينية الكبرى للمولد النبوي الشريف على مستوى الجامعة في 7 فئات وهي حفظ القرآن الكريم كاملاً وحفظ نصفه وحفظ الأربعين حديث النووية وتنفيذ عمل فني مجسم لمسجد أو عروسة مولد وبحث عن التراث المعماري الإسلامي لمصر ومسابقة حناجر لأفضل الأصوات (تجويد وترتيل)، وقد بلغ مجموع جوائز المسابقة 13 ألف جنيه.

أما عن حفل برنامج الكلية للدراسة باللغة الإنجليزية FCEB فقد أكد الدكتور عبد اللاه فراج المنسق الأكاديمي للبرنامج أن إدارة الكلية تسعى للتأكيد على الهوية الخاصة للبرنامج حيث وفرت لطلابه مدرجات ووسائل تعليمية ولائحة دراسية خاصة بهم ودعاهم إلى ابتكار أنشطة مستوحاة من روح البرنامج المتميز الذي يستقطب طلاباً متميزين ويقدم لسوق العمل خريجين متميزين، شاكراً إدارة الكلية على التقليد الجديدة المتمثل في تكريم طلاب الكلية المتفوقين إلى جانب استقبال الدفعة 26 من طلاب البرنامج وهو مايحفزهم على بذل المزيد من الجهد واستمرار التفوق، مبشراً الطلاب المتفوقين بالبرنامج بتخفيض المصروفات الدراسية، واعداً جميع الطلاب بتوفير فرص تدريبية متميزة برسوم مخفضة للطلاب والخريجين.

وتم في الحفل أيضاً تكريم الطلاب الحاصلين على المراكز العشرة الأولى بالفرق الدراسية الثلاثة الأولى ببرنامج اللغة الإنجليزية في العام الدراسي الماضي وقد أتى في المراكز الأولى بالفرقة الأولى محمد جلال ومصطفى خيري ومرقص عازر، وبالفرقة الثانية أسماء عبد الرحيم وآلاء عمر وأحمد رمضان، وبالفرقة الثالثة هايدي ناصر وإسلام محمد وإيريني فايز.