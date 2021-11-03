«قوى عاملة الغربية»: التفتيش على 500 منشأة خلال سبتمبر

قال ياسر عيد، وكيل مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، إن المديرية فتشت خلال شهر سبتمبر الماضي، على 500 منشأة (دوري - حملات)، وإعادة التفتيش على 300 منشأة أخرى.

وأشار إلى أن التفتيش، أسفر عن تحرير 18 محضرًا، وتلقي 6 شكاوى من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية، تم بحث 4 شكاوى منها، وتبقى شكوتين مازالت تحت البحث، فضلاً عن بحث 91 شكوى أخرى قدمت ورقياً .

ولفتت إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا، قامت المديرية بصرف منحتي مولود بـ4000 جنيه، فضلاً عن صرف 9200 جنيه رعاية صحية لـ 19 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 621 منشأة وإعادة التفتيش على 651 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 258 محضرًا للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 525 منشأت لإزالة المخالفات، وبحث 119 شكوى في نفس المجال، وعقد 65 ندوة توعية، كما تم التفتيش على 582 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، قامت خلال شهر يوليو الماضي، في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 600 منشآت (دوري - حملات)، وإعادة التفتيش على 595 منشأة أخرى، وأسفر عن تحرير 15 محضراً، وتلقي 4 شكاوي من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية، تم بحث شكوتين منها، وتبقت 2 شكوى ما زالت تحت البحث، فضلاً عن بحث 230 شكوى أخرى قدمت ورقياً.

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا، قامت المديرية بصرف 4 منح مولود بـ8000 جنيه، ومنحة وفاة عامل بـ10 آلاف عامل، ومنحة زواج بمبلغ 3000 جنيه، فضلاً عن الانتهاء من صرف منحتى عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك لـ 2624 عاملاً مسجلاً بإجمالي 2 مليون و568 ألفاً و500 جنيه.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 452 منشأة وإعادة التفتيش على 523 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 95 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ194 منشأت لإزالة المخالفات، وبحث 49 شكوى في نفس المجال، كما تم التفتيش على 452 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).