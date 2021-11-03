الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حملة لإزالة التعديات على حرم السكة الحديد بمنطقة عبد القادر بالإسكندرية

السكة الحديد
السكة الحديد

تتابع هيئة السكة الحديد، اليوم الأربعاء، حملة إزالة تعديات على حرم السكة الحديد وذلك فى عدد من المناطق المختلفة بالمحافظات، حيث تقوم بإزالة التعديات من العشش الموجودة على حرم السكة الحديد في منطقة عبد القادر بالإسكندرية.

وأوضح مصدر فى هيئة السكة الحديد، إن التعديات على حرم السكة الحديد فى الإسكندرية بلغت نحو ما يقرب من ٥٠٠٠ حالة تعدى على حرم السكة الحديد وهى نسبة مرتفعة.

وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أنه يتم إزالة التعديات على حرم السكة الحديد في مختلف المناطق بالإسكندرية ولكن هناك البعض ممن يعاودون التعدى مرة أخرى.

اليوم حملة تعديات إزالة تعديات الإسكندرية

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