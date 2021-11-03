حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 3 نوفمبر 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021 على النحو التالي.

- الحمل

مهنياً: قد لا تكون مرتاح البال والسبب كثرة المشكلات العملية والضغوط، إضافة إلى مطالب أرباب العمل المتكررة التي ترهق كاهلك.

عاطفياً: يوم مناسب لمشاركة الحبيب أحلامه، ولعلّ رحلة أومشروعاً تقومان به معاً يعزّز الروابط.

صحياً: معدتك الحساسة تحتم عليك الانتباه إلى نوعية الطعام، والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكلات صحية.

- الثور

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن مفاجآت كثيرة وسارّة لم تكن تتوقعها، وتزيدك اندفاعاً وإقداماً على تنفيذ الخطوات التي رسمتها وكنت بانتظار الضوء الأخضر للبدء بها.

عاطفياً: تشعّ بشخصية مميّزة، لكنّك ترتبك إزاء متغيّرات قد تحصل فجأة في هذا الوقت.

صحياً: لا تتخذ القرار النهائي بشأن التوقف عن ممارسة الرياضة، فأنت الخاسر.

- الجوزاء

مهنياً: تكون فرص النجاح عالية جدّاً وغير متوقعة، وتصبح الحظوظ قوية جدّاً للفوز بالمنصب الذي كنت تسعى إليه وترغب في توليه.

عاطفياً: عليك أن تعمل بجهد أكبر، كي تنجح علاقتك بمن تحب فتمضيا بقية العمر معاً.

صحياً: جدد نشاطك وانطلق في رحلة بحرية، أو برية أو في سفر للسياحة والترفيه.

- السرطان

مهنياً: عليك التحفظ وعدم الاستعجال في اتخاذ القرارات الحاسمة اليوم، وكن على اطلاع على الشروط التي تفرض في العمل وناقشها جيداً.

عاطفياً: الغموض وكثرة الأسرار قد يولّدان بعض الشك عند الشريك، وهذا قد تكون له انعكاسات سلبية قريباً.

صحياً: أنت اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى للراحة، والاسترخاء لأن أعصابك متلفة.

- الأسد

مهنياً: يمنحك هذا اليوم المزيد من الخيارات الكبيرة والمفيدة، وتتعزز قدراتك في حلحلة بعض الأمور العالقة في المجال المهني.

عاطفياً: التواضع يساعد في بناء أساس متين من أجل مستقبل أفضل، كما أنه يجعلك محط إعجاب الشريك وتقديره.

صحياً: لا ترهق نفسك في ممارسة الرياضة، بل قم بما هو مطلوب منك فقط، لأنك قد تؤذي نفسك.

- العذراء

مهنياً: يحمل هذا اليوم الوعود الكبيرة والأخبار الممتازة، والظروف الاستثنائية التي تسهل لك مهمتك، وتكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقك.

عاطفياً: افتح قلبك للشريك، وصارحه بكل ما ينتابك من مشاعر وشكوك، فهو يتفهم كل كلمة ويدرك تماماً حقيقة مشاعرك تجاهه.

صحياً: لا تعلق آمالاً كبيرة على الحمية فقط للتخلص من البدانة، بل عليك ممارسة الرياضة أيضاً.

- الميزان

مهنياً: تزداد رغبتك في تحسين وضعك المادي على نحو سريع، وتتقدم بأفكار جديدة ومبتكرة تنال إعجاب المسؤولين عنك فيمنحونك ثقتهم الكبيرة.

عاطفياً: خطوات إيجابية تعزّز وضعك العاطفي، كن مستعداً للأيام المقبلة فهي ستكون أكثر إشراقاً ممّا تتوقع.

صحياً: إذا كنت عاجزاً عن ممارسة أي نشاط رياضي، فخذ وقتك للاسترخاء ولتنشق الهواء.

- العقرب

مهنياً: نظّم أعمالك وراقب أرقامك وحساباتك ولا تتكل على الحظ، وربما عليك الانسحاب أو الانعزال للتفكير في بعض الأمور.

عاطفياً: قد يصعب عليك مسايرة الأوضاع لكن الأمر ضروري، لا تقدم على تغيرات أو مجازفات في هذا الوقت.

صحياً: إذا أحسنت تقسيم وقتك كما يجب، فإنك ستجد أمامك عدة ساعات فراغ للاهتمام بالشأن الرياضي.

- القوس

مهنياً: يتسلّط الضوء اليوم على دور بعض الصداقات، وتشهد الأيام المقبلة تغيرات في مراكز يحتلها رؤساء لك وتتولى أنت مركزاً مهماً .

عاطفياً: تصمد العلاقة المتينة لأن الرياح ليست بالعاصفة، لكنّ العلاقة المزيّفة تعيش لحظات حرجة.

صحياً: بنيتك القوية قادرة على تحمل أقسى الضغوط إنما إلى حين، فانتبه.

- الجدي

مهنياً: تكون قدراتك لافتة اليوم، وتثير اهتمام الباحثين والمثقفين وأصحاب الاختصاص والمهتمين بمجال عملك، وتجد حلاً لمشكلة.

عاطفياً: لا تنظر إلى الشريك نظرة المريب والمشكك، فهو لا يكنّ لك إلا أصدق المشاعر.

صحياً: الفرصة مناسبة لتتخلص من الضغوط التي تقلقك، وتجد أنّ المحيطين بك يساعدونك في ذلك.

- الدلو

مهنياً: تكون الظروف مناسبة تماماً لمواهبك وتطلّعاتك وخططك المهنية،لتحسين الأوضاع في المؤسسة التي تعمل فيها، وتبقى الأجواء صافية جداً.

عاطفياً: تكون جريئاً في طرح الموضوعات والدفاع عن حقك مع الشريك، لكن شرط التحرك في الإطار الصحيح.

صحياً: احذر انفعالات وتصرفات خاطئة مع الآخرين، تسبب لك مشاكل صحية أنت بغنى عنها

- الحوت

مهنياً: يحمل هذا اليوم المزيد من المفاجآت المتعاقبة، التي تدفعك إلى إعادة النظر في بعض مشاريعك.

عاطفياً: التعاون الجدّي والمخلص والنابع من القلب مع الشريك، يثبت العلاقة بينكما وتغدو الصورة أكثر وضوحاً من السابق.

صحياً: لا تتوقع من ممارسة الرياضة كل الخير، إلا إذا قمت بها كما هو مطلوب منك .