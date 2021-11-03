الأربعاء 03 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 3 نوفمبر 2021

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021 على النحو التالي.

- الحمل

مهنياً: قد لا تكون مرتاح البال والسبب كثرة المشكلات العملية والضغوط، إضافة إلى مطالب أرباب العمل المتكررة التي ترهق كاهلك. 

عاطفياً: يوم مناسب لمشاركة الحبيب أحلامه، ولعلّ رحلة أومشروعاً تقومان به معاً يعزّز الروابط.

صحياً: معدتك الحساسة تحتم عليك الانتباه إلى نوعية الطعام، والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكلات صحية.

- الثور

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن مفاجآت كثيرة وسارّة لم تكن تتوقعها، وتزيدك اندفاعاً وإقداماً على تنفيذ الخطوات التي رسمتها وكنت بانتظار الضوء الأخضر للبدء بها.

عاطفياً: تشعّ بشخصية مميّزة، لكنّك ترتبك إزاء متغيّرات قد تحصل فجأة في هذا الوقت.

صحياً: لا تتخذ القرار النهائي بشأن التوقف عن ممارسة الرياضة، فأنت الخاسر.

- الجوزاء 

مهنياً: تكون فرص النجاح عالية جدّاً وغير متوقعة، وتصبح الحظوظ قوية جدّاً للفوز بالمنصب الذي كنت تسعى إليه وترغب في توليه.

عاطفياً: عليك أن تعمل بجهد أكبر، كي تنجح علاقتك بمن تحب فتمضيا بقية العمر معاً.

صحياً: جدد نشاطك وانطلق في رحلة بحرية، أو برية أو في سفر للسياحة والترفيه.

- السرطان

مهنياً: عليك التحفظ وعدم الاستعجال في اتخاذ القرارات الحاسمة اليوم، وكن على اطلاع على الشروط التي تفرض في العمل وناقشها جيداً.

عاطفياً: الغموض وكثرة الأسرار قد يولّدان بعض الشك عند الشريك، وهذا قد تكون له انعكاسات سلبية قريباً.

صحياً: أنت اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى للراحة، والاسترخاء لأن أعصابك متلفة.

- الأسد 

مهنياً: يمنحك هذا اليوم المزيد من الخيارات الكبيرة والمفيدة، وتتعزز قدراتك في حلحلة بعض الأمور العالقة في المجال المهني.

عاطفياً: التواضع يساعد في بناء أساس متين من أجل مستقبل أفضل، كما أنه يجعلك محط إعجاب الشريك وتقديره.

صحياً: لا ترهق نفسك في ممارسة الرياضة، بل قم بما هو مطلوب منك فقط، لأنك قد تؤذي نفسك.

- العذراء

مهنياً: يحمل هذا اليوم الوعود الكبيرة والأخبار الممتازة، والظروف الاستثنائية التي تسهل لك مهمتك، وتكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقك.

عاطفياً: افتح قلبك للشريك، وصارحه بكل ما ينتابك من مشاعر وشكوك، فهو يتفهم كل كلمة ويدرك تماماً حقيقة مشاعرك تجاهه.

صحياً: لا تعلق آمالاً كبيرة على الحمية فقط للتخلص من البدانة، بل عليك ممارسة الرياضة أيضاً.

- الميزان

مهنياً: تزداد رغبتك في تحسين وضعك المادي على نحو سريع، وتتقدم بأفكار جديدة ومبتكرة تنال إعجاب المسؤولين عنك فيمنحونك ثقتهم الكبيرة.

عاطفياً: خطوات إيجابية تعزّز وضعك العاطفي، كن مستعداً للأيام المقبلة فهي ستكون أكثر إشراقاً ممّا تتوقع.

صحياً: إذا كنت عاجزاً عن ممارسة أي نشاط رياضي، فخذ وقتك للاسترخاء ولتنشق الهواء.

- العقرب

مهنياً: نظّم أعمالك وراقب أرقامك وحساباتك ولا تتكل على الحظ، وربما عليك الانسحاب أو الانعزال للتفكير في بعض الأمور. 

عاطفياً: قد يصعب عليك مسايرة الأوضاع لكن الأمر ضروري، لا تقدم على تغيرات أو مجازفات في هذا الوقت.

صحياً: إذا أحسنت تقسيم وقتك كما يجب، فإنك ستجد أمامك عدة ساعات فراغ للاهتمام بالشأن الرياضي.

- القوس 

مهنياً: يتسلّط الضوء اليوم على دور بعض الصداقات، وتشهد الأيام المقبلة تغيرات في مراكز يحتلها رؤساء لك وتتولى أنت مركزاً مهماً . 

عاطفياً: تصمد العلاقة المتينة لأن الرياح ليست بالعاصفة، لكنّ العلاقة المزيّفة تعيش لحظات حرجة.

صحياً: بنيتك القوية قادرة على تحمل أقسى الضغوط إنما إلى حين، فانتبه.

- الجدي 

مهنياً: تكون قدراتك لافتة اليوم، وتثير اهتمام الباحثين والمثقفين وأصحاب الاختصاص والمهتمين بمجال عملك، وتجد حلاً لمشكلة.

عاطفياً: لا تنظر إلى الشريك نظرة المريب والمشكك، فهو لا يكنّ لك إلا أصدق المشاعر.

 صحياً: الفرصة مناسبة لتتخلص من الضغوط التي تقلقك، وتجد أنّ المحيطين بك يساعدونك في ذلك.

- الدلو 

مهنياً: تكون الظروف مناسبة تماماً لمواهبك وتطلّعاتك وخططك المهنية،لتحسين الأوضاع في المؤسسة التي تعمل فيها، وتبقى الأجواء صافية جداً.

عاطفياً: تكون جريئاً في طرح الموضوعات والدفاع عن حقك مع الشريك، لكن شرط التحرك في الإطار الصحيح.

صحياً: احذر انفعالات وتصرفات خاطئة مع الآخرين، تسبب لك مشاكل صحية أنت بغنى عنها

- الحوت 

مهنياً: يحمل هذا اليوم المزيد من المفاجآت المتعاقبة، التي تدفعك إلى إعادة النظر في بعض مشاريعك.

عاطفياً: التعاون الجدّي والمخلص والنابع من القلب مع الشريك، يثبت العلاقة بينكما وتغدو الصورة أكثر وضوحاً من السابق.

صحياً: لا تتوقع من ممارسة الرياضة كل الخير، إلا إذا قمت بها كما هو مطلوب منك .

خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية جميع الأبراج الفلكية الحمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

حقيقة القبض على سيدة تخطف الأطفال من أمام مدرسة بالإسكندرية

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

«حياة كريمة»: لأول مرة تجمع جهود الدولة بمشروع قومى لخدمة 85 مليون مواطن

حقيقة وفاة الضحية الثانية لحادث قطع رأس شاب بالإسماعيلية

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 3-11-2021

«حالة طوارئ».. أسباب دعوة الصين لمواطنيها بتخزين الطعام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الأستاذ عبدالغفار شكر

إيمان مرسى

الاستمرار أم الاستقالة.. عفوًا لا توجد حلول سحرية!

ماجد حبته

عين حمراء من الأرض الخضراء!

مؤمن المحمدي

شبح ماركس

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. في كل مكان

الحسين عبدالرازق

فتش عن الأفلام!

حسين دعسة

مئوية تأسيس الدولة الأردنية.. وانطلاقة "حكاية مكان"

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

أسفر عن خسائر.. عدوان جوى إسرائيلى على ريف دمشق

«الليكود» يحشد آلاف الإسرائيليين ضد حكومة بينيت

وزير الدفاع الإسرائيلى يبحث مع نظيره الأمريكى مواجهة الطموح النووى لإيران