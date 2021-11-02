الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«104 بلفور».. مرصد الأزهر: ذكرى مشئومة لن تُمحى

أحمد الطيب
أحمد الطيب

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن الذكرى الـ104 لوعد بلفور الذي وصف بأنه "وعد من لا يملك لمن لا يستحق" لن تُمحى أو تزول إلا باسترداد أبناء الشعب الفلسطيني لحقوقهم المغتصبة، وحريتهم المسلوبة، وإقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم المُحتلة، حيث لا يزال الشعب الفلسطيني يدفع من وجوده ودمه وحريته ثمنًا للوعد الذي مُنح بموجبه الصهاينة الحق في إقامة كيان لهم على حساب الفلسطينيين المتجذرين في هذه الأرض منذ آلاف السنين؛ فهذا الوعد هو المسئول الأول عن التطهير العرقي والتهجير وسرطان الاستيطان الذي لم يتوقف حتى يومنا هذا.

وفي العديد من المناسبات، شدد المرصد على اهتمام الأزهر بالقضية الفلسطينية، مُذكرًا بمقولة فضيلة الإمام الأكبر،  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر: "والذي أعتقده اعتقادًا جازمًا، هو أنَّ كل احتلال إلى زوال إنْ عاجلًا أو آجلًا، وأنه إنْ بدا اليوم وكأنه أمر مستحيل إلَّا أنَّ الأيام دول، وعاقبة الغاصب معروفة، ونهاية الظَّالم وإن طالَ انتظارها، مَعْلُومة ومؤكَّدة".

وتوافق الذكرى الـ104 لصدور "إعلان بلفور" المشئوم الثاني من نوفمبر من كل عام ومنذ 1917 الذي صدر فيه الإعلان يواجه الشعب الفلسطيني حملة قمع وتهجير وقتل على يد الاحتلال الصهيوني.

وعد بلفور مرصد الأزهر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الذكرى الـ١٠٤ لوعد بلفور أبناء الشعب الفلسطيني أراضيهم الم حتلة

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