«جدعنة الأسوانيين».. أهالي كركر يدعمون نقل مصابي حادث «الميكروباص» بـ 4 سيارات

حرص أهالي قرية كر كر بعد وقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص وأخرى ملاكي بطريق أبو سمبل السياحى جنوب محافظة أسوان، على المساعدة في نقل المصابين، ووفروا عددا من سياراتهم الخاصة، لتوصيل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإنقاذهم.

وقال علاء بحر، أحد أهالي كركر النوبية بمحافظة أسوان، إن الأهالي بمجرد رؤيتهم للحادث ركبوا 4 سيارات ميكروباص إلى مكان الحادث لمساعدة المصابين، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وإنقاذ حياتهم.

- ارتفاع عدد الضحايا والمصابين إلى 18

وكان عدد المصابين في تصادم سيارتي ميكروباص و ملاكي بطريق أبو سمبل السياحى جنوب محافظة أسوان، قد ارتفع إلى 11 مصاب ومصرع 7 آخرين، ليصل إجمالي حصيلة ضحايا الحادث 18 شخص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

و تبين أن المصابين هم كل من، سيف عبد النعيم 22 سنة، ويوسف محمود عبد الدايم 21 سنة، صابر عبد اللاه 21 سنة، رفاعى على 22 سنة، خالد صالح مصطفى 33 سنة، محمد محمد 22 سنة، محمد محمد ابوبكر ابراهيم 22 سنة، محمود ماهر محمد 22 سنة، والصغير حسن الصغير 24سنة، محمد عادل محمد 21 سنة، محمد سعودى محمد 21 سنة.

وكان اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطاراً يفيد بوقع حادث تصادم بين سيارتين أحدهم ميكروباص أجري، وأخرى ملاكي بطريق أبو سمبل السياحى جنوب محافظة أسوان، وتحديدًا عند الكيلو 42 والسيارة الملاكى تحمل رقم 6847، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر تحرياتها لمعرفة الأسباب وراء الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.