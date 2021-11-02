الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جونسون يحصل على تعهد من بيل جيتس بـ400 مليون إسترلينى

جونسون
جونسون

وافق الملياردير الأمريكي بيل جيتس على المساهمة بمبلغ 400 مليون جنيه إسترليني في مجال الطيران منخفض الكربون من أجل معالجة تغير المناخ.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - في كلمه في مؤتمر المناخ كوب 26 في جلاسكو، الثلاثاء، إنه أبرم صفقة جديدة للتعامل مع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع أحد أغنى رجال العالم، بيل جيتس.

أضاف "أريد أن أرى من خلال إنجازات جلاسكو طفرة جديدة من المبادرات للتعامل مع بعض المشاكل المعلقة، واسمحوا لي أن أقدم لكم واحدًا على وجه الخصوص: الطيران".

وكشف رئيس الوزراء البريطاني كيف أنه أبرم صفقة مع مؤسس شركة مايكروسوفت التابعة لجيتس لاتخاذ إجراءات بشأن الصناعة التي لها تأثير ضار على المناخ ، قائلًا "لقد اتفقت أنا وبيل معًا على إنفاق 400 مليون جنيه إسترليني في محاولة لحل مشاكل الطيران منخفض الكربون"، واصفًا المبادرة بأنها "طيران خالٍ من الذنب".

أوضح جونسون أن الطائرة التي يسافر إليها عائدًا إلى داونينج ستريت بعد ظهر اليوم لديها 35% من وقود الطيران المستدام ، مضيفًا أن "الهدف في الوقت الحالي هو الحصول على 10% من وقود الطيران المستدام للعالم كله بحلول عام 2030".

جلاسجو طيران منخفض الكربون جونسون بيل جيتس

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وائل لطفي

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