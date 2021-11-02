تحرير 21 مخالفة تموينية وبيئية خلال حملة مكبرة على أسواق المنيا (صور)
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتنسيق مع إدارة التموين وحماية المستهلك والطب البيطري حملة رقابية وتفتيشية على الأسواق؛ للتأكد من صحة وسلامة وجودة المنتجات والسلع الغذائية المقدمة للمواطنين بمدينة المنيا تم خلالها تحرير 21 محضر ومخالفة تموينية متنوعة.
كانت حملة رقابية بقيادة الدكتور رجب قياتى، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا بالتنسيق مع حماية المستهلك والتموين والطب البيطري والبيئة، علي الأسواق والمحال التجارية بمدينة المنيا قد تمكنت من ضبط وتحرير 21 محضر مخالفة متنوعة جاءت ما بين 4 محاضر بيئة، 17 محضر تمويني و11 عدم وجود شهادة صحية بجانب التحفظ علي 6 أحراز لحوم منتهية الصلاحية من بينها 30 كيلو جرام لحوم وكبدة منتهية الصلاحية ودقيق بدون فواتير.
من جانبه، أكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هذه الحملات تأتي في ضوء تنفيذ تكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لتقديم منتج متميز والتأكد من صحة وسلامة المعروض من السلع والمواد الغذائية للحفاظ على سلامة المواطنين مشيرا إلي استمرار تلك الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمخابز والمطاعم للتأكد من صلاحية المنتجات المقدمة للمواطنين والمطابقة لمواصفات الجودة.