الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القباج» تشهد فعاليات توقيع بروتوكولات مع الجمعيات الأهلية لمستفيدي فرصة

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا، تغطية فعاليات توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الوزارة والجمعيات الأهلية الشريكة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية دور المجتمع المدني واعتبار عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني، وفي إطار التمكين الاقتصادي لمستفيدي برنامج «فرصة» التابع لوزارة التضامن.

وقال الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام  للجمعيات الأهلية، إن المجتمع المدني معنى تماما بحقوق الإنسان في أكثر من محور، الأول هو التوعية للمواطنين بحقوق الإنسان التي نص عليها الدستور والوثيقة والاسترايجية الجديدة، وهذه هي مسئولية المجتمع الأهلي متمثلة في الاتحادات، والجمعيات بهدف توعية المواطنين في حقوقهم في كافة مجالات الحياة.

وأضاف عبدالقوي في تصريحات لـ«الدستور» أن الأمر الثاني هو أننا معنيين بتوفير بيئة جيدة لحقوق الإنسان، من خلال البدء بقانون تنظيم العمل الأهلي الذي يعطي فرصة جيدة لحقوق الإنسان، والتشكيلات والاتحادات النوعية والتي يرتبط بها الحقوق في الممارسة بشكل فاعل وجيد.

وأوضح أن الاتحاد والمؤسسات الأهلية ستعكف خلال الفترة القادمة لعقد لقاءات وورش عمل بالتعاون مع وزارة التضامن بوضع استراتيجية العمل الأهلي في المرحلة القادمة، وستراعي الاستراتيجية أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر2030 وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة  الفساد 2019-2022.

واكد أن إعلان الرئيس عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، يمثل نقلة وفرحة كبيرة للمجتمع الأهلي على مستوى الوطن، ونوجه تحياتنا للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه المبادرة التي كنا ننتظرها منذ فترة طويلة. 

عبدالفتاح الدستور التنمية الاقتصادية التضامن الاجتماعي التنمية المستدامة الجمعيات الأهلية برنامج فرصة نيفين القباج

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

«حالة طوارئ».. أسباب دعوة الصين لمواطنيها بتخزين الطعام

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

أشرف زكى يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلى

البرلمان: شيكابالا من حقه المشاركة أمام الأهلي.. و200 مليون مخالفات «الجبلاية»

«مدبولى»: «ممشى أهل مصر» من أبرز مشروعات التنزه والجذب السياحى بوسط القاهرة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الأستاذ عبدالغفار شكر

إيمان مرسى

الاستمرار أم الاستقالة.. عفوًا لا توجد حلول سحرية!

ماجد حبته

عين حمراء من الأرض الخضراء!

مؤمن المحمدي

شبح ماركس

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. في كل مكان

الحسين عبدالرازق

فتش عن الأفلام!

حسين دعسة

مئوية تأسيس الدولة الأردنية.. وانطلاقة "حكاية مكان"

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

"معطف الريح".. إسرائيل وألمانيا تنهيان تجارب على منظومة عسكرية

لقاء بينيت ومودى فى جلاسكو: تقارب جديد بين إسرائيل والهند

استطلاع: 36 مقعداً لـ"الليكود" و6 لـ"بينيت".. هل يريد الإسرائيليون عودة نتنياهو؟