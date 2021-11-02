«القباج» تشهد فعاليات توقيع بروتوكولات مع الجمعيات الأهلية لمستفيدي فرصة

تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا، تغطية فعاليات توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الوزارة والجمعيات الأهلية الشريكة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية دور المجتمع المدني واعتبار عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني، وفي إطار التمكين الاقتصادي لمستفيدي برنامج «فرصة» التابع لوزارة التضامن.

وقال الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن المجتمع المدني معنى تماما بحقوق الإنسان في أكثر من محور، الأول هو التوعية للمواطنين بحقوق الإنسان التي نص عليها الدستور والوثيقة والاسترايجية الجديدة، وهذه هي مسئولية المجتمع الأهلي متمثلة في الاتحادات، والجمعيات بهدف توعية المواطنين في حقوقهم في كافة مجالات الحياة.

وأضاف عبدالقوي في تصريحات لـ«الدستور» أن الأمر الثاني هو أننا معنيين بتوفير بيئة جيدة لحقوق الإنسان، من خلال البدء بقانون تنظيم العمل الأهلي الذي يعطي فرصة جيدة لحقوق الإنسان، والتشكيلات والاتحادات النوعية والتي يرتبط بها الحقوق في الممارسة بشكل فاعل وجيد.

وأوضح أن الاتحاد والمؤسسات الأهلية ستعكف خلال الفترة القادمة لعقد لقاءات وورش عمل بالتعاون مع وزارة التضامن بوضع استراتيجية العمل الأهلي في المرحلة القادمة، وستراعي الاستراتيجية أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر2030 وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022.

واكد أن إعلان الرئيس عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، يمثل نقلة وفرحة كبيرة للمجتمع الأهلي على مستوى الوطن، ونوجه تحياتنا للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه المبادرة التي كنا ننتظرها منذ فترة طويلة.